海尼根台灣屏東酒廠捐獻員工一天薪水　馳援屏東科技產業園區大火救災工作

▲海尼根台灣呼籲大家集結力量，一起為屏東科技產業園區發生的嚴重火警事故盡一份心力。

圖、文／海尼根台灣提供

針對昨（9/22）下午屏東科技產業園區發生的嚴重火警事故，身為屏東社區的一員，海尼根台灣心情無比沉重。為表示對社區的關懷與支援，且希望以拋磚引玉的方式鼓勵更多人支援，海尼根台灣在第一時間決定捐獻新台幣20萬元，支援屏東縣政府的救災工作。

此次火警事故不僅造成眾多居民受傷，更有消防員及工廠員工犧牲，這對整個屏東社區都是一次沉痛的打擊。海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋今日表示：「作為屏東在地企業，我們能夠感受到社區所經歷的痛苦和不捨。我們所捐獻的款項，是海尼根位於屏東內埔鄉酒廠員工一天的薪水，希望能以微薄之力，傳遞我們對於在地社區的支持及關懷，並以實際行動陪伴受難者走出悲痛。願逝者安息、傷者早日康復。」

在這特殊時刻，海尼根台灣呼籲大家集結力量，攜手為受影響的多方單位及人員提供更多支援，讓社區更快回到平靜與和諧。屏東縣政府提供1999被動接受民眾捐款，線上捐款請至屏東縣政府社會救助金專戶「0922火災捐款」查詢https://sadonation.pthg.gov.tw/Index2.aspx。