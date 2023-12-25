迎戰飲酒旺季「最強打擊酒駕聯盟」組隊！1500家熱炒＋餐酒館「代駕叫車」即享優惠

▲海尼根台灣與台灣代客駕車服務推廣協會聯手，希望善用資源，直接帶動消費者的行為改變。（圖／海尼根提供）

消費中心／綜合報導

儘管「喝酒不開車」講了數十年，但民眾怕麻煩或想省錢等僥倖心態，往往就在一念之間鑄下大錯！該如何提升民眾對於交通安全的責任感與選擇代駕叫車的習慣，不只相關單位積極宣導，知名品牌如海尼根台灣也將其視為企業責任。

年底將近，迎向各大節慶，不少公司行號、商家、親友都會舉辦聚餐，歲末年終更是酒駕可能發生的高峰期。為有效防制酒駕，海尼根台灣積極響應交通部路政及道安司（原道安會）呼籲，與「台灣代駕」及「LINE TAXI」合作，將交安精神由口號延伸至實際行動，以「酒駕零容忍・就是要找代駕」及「不酒駕・就是要TAXI」結合優惠券形式前進全台熱炒、海鮮餐廳及酒吧、餐酒館等飲宴場所，期許有效制止酒駕、降低酒駕發生率。

年底聚會增多，酒駕風險上升：交通部路政及道安司呼籲民眾謹慎，確保道路安全

交通部公布，今年1至7月，全國小型車和機車因酒駕所引發的事故高達1986件，導致72人不幸喪生，另有1593人受傷。令人深感憂心的是，酒駕致死事故中，青壯年（35-54歲）受害者居多，而GenZ年輕族群（25-35歲）的比例也不容忽視。隨著年底臨近，各種節慶如年終尾牙、聖誕、跨年等聚會增多，民眾於熱炒店、海鮮餐廳、酒店、夜店、餐酒館等場所聚會飲酒的情況頻繁，酒駕的風險亦相對升高，這無疑是一項亟待正視的交通安全問題。

身為一家有社會責任感的企業，海尼根持續強調負責任飲酒的重要性。海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示：「過去我們是透過針對侍酒師和店家的教育，來留意及減少消費者的酒駕行為。近年來各縣市積極推廣代駕服務，我們也希望可以善用資源，直接帶動消費者的行為改變。」海尼根此次與台灣代客駕車服務推廣協會聯手，在交通部路政及道安司的指導下，集結了LINE TAXI和台灣代駕的資源，盤點了全台1500家傳統（如熱炒店、海鮮餐廳）與現代銷售通路（如酒店、夜店、餐酒館），將代駕金及乘車優惠券透過海報、冰貼、桌卡、甚至是品牌大使逐桌宣導，提供給消費者。目的就是為了確保不論是開車還是搭車的消費者在團聚歡樂後，都能夠安全返家。

交通部路政及道安司長黃運貴補充：「我們希望這樣的做法，可以精準鎖定在餐廳的消費者正視酒駕零容忍；酒後可以找代駕、搭乘計程車或是大眾交通工具返家，才是真正落實不酒駕的行為。」

海尼根台灣串連1500店家將代駕&叫車優惠直接送入最前線 開車族、搭車族一起安全回

全民響應「酒駕零容忍・就是要找代駕」及「不酒駕・就是要TAXI」，即日起至12月底開車族只要下載台灣代駕APP，輸入折扣優惠碼「SafeHome」即可獲得100元代駕金，新戶註冊加碼300元優惠券；搭車族至LINE GO官方帳號（ID＠linegotw），手機點擊連結：https://lihi2.com/TcEcH即可索取30元乘車優惠券，新戶註冊加碼再領700元，數量有限，即刻領取！

【禁止酒駕 未滿十八歲請勿飲酒】