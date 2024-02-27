　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東高商廣設科與東大附小美術班攜手　合辦「彩繪龍寶寶」

▲東大附小美術班學生，彩繪出龍寶寶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東大附小美術班學生，彩繪出的龍寶寶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東高商廣告設計科與東大附小美術班攜手合作，精心籌劃了一場別開生面的「美感教育營隊主題式創新服務-彩繪龍寶寶」課程活動，於26日在台東高商舉辦。這次活動得到台北湧新設計公司陸千萬人玩具部門熱情支援，其中山姆雷米老師還特地為課程設計了獨特的龍寶寶造形。

活動中，台東高商廣告設計科學生接受培力課程，學習了龍寶寶的製作技巧，並派出了9位熱心志工同學。志工們與東大附小美術班5年級學生們攜手合作，共同認識並體驗噴漆的藝術魅力。小學生們實地操作顏料噴槍，不僅學到了豐富的公仔噴漆知識，還掌握了塗裝技巧。課程結束後，每位參與者都感到意猶未盡。

▲東大附小美術班學生，彩繪出龍寶寶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

東商廣設科主任黃俊閔表示，除了噴漆和塗裝課程外，未來將持續辦理社區服務實作課程，並感謝教育部青年發展署臺東青年志工中心促成這次難得的合作課程。

東大附小美術老師粘僑頡表示，在東大附小畢業的學長王圻(東商畢業生)與東商黃主任大力幫忙下促成本次活動，東大附小孩子們在設計師精闢的解說示範下，完成了獨一無二的龍寶寶公仔，每個噴塗作品都是預料之中，產出卻是意料之外。過程中體驗了噴槍的使用、更在細部繪製中體認專業和熟練的重要性。感謝黃主任邀請的山姆雷米設計師、科內的資深教師、志工學長姐們的耐心陪伴與技巧分享，藝術的確需要向下紮根、大手牽小手；希望這次的藝術啟發，在孩子心中萌芽茁壯。

ET快訊
快訊／汐止女墜樓　斷頭慘死
快訊／aespa Karina認愛李宰旭！
2男「他家當自己家」倒車入庫！　屋主怒炸：人不要臉天下無敵
亞尼克集體倒店！　董座認「2因素」連關6店
快訊／永康死亡車禍！騎士遭輾爆頭慘死
LIVE／理科嗆前夫：私女聊性！　吹起來了？年輕人百貨交疊
15歲田徑少年遭保時捷5煞圍毆！　全身傷棄賽
安心亞泰國「解放小丁」全被拍！一下飛機：我好美喔
獨／只用小拇指施力答題！　建中罕病生4科滿級分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東高樹舊寮國小廢校引風波「黑衣人徘徊」　里港警勸離

離開職場逾10年　勞動部「職場學習再適應」助全職媽穩定就業

「海賊王路跑」嘉義警宣導反詐騙　提升民眾識詐、防詐能力

男子施工倒地失去生命跡象 　南消團隊接力搶救成功救回

防範水污染！逕流廢水先申報後開工　花蓮縣府：核准免受罰

追查蘇丹紅辣椒粉流向　嘉義縣衛生局下架110包豬肉乾

蕭美琴訪視亞創中心　掌握無人機產業現況

燈籠裝置藝術亮眼吸睛　南消官田分隊移工防災宣導不遺餘力

台東高商廣設科與東大附小美術班攜手　合辦「彩繪龍寶寶」

亞太社會創新高峰會5／4登場　13國114講者共論提升社會韌性

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

屏東高樹舊寮國小廢校引風波「黑衣人徘徊」　里港警勸離

離開職場逾10年　勞動部「職場學習再適應」助全職媽穩定就業

「海賊王路跑」嘉義警宣導反詐騙　提升民眾識詐、防詐能力

男子施工倒地失去生命跡象 　南消團隊接力搶救成功救回

防範水污染！逕流廢水先申報後開工　花蓮縣府：核准免受罰

追查蘇丹紅辣椒粉流向　嘉義縣衛生局下架110包豬肉乾

蕭美琴訪視亞創中心　掌握無人機產業現況

燈籠裝置藝術亮眼吸睛　南消官田分隊移工防災宣導不遺餘力

台東高商廣設科與東大附小美術班攜手　合辦「彩繪龍寶寶」

亞太社會創新高峰會5／4登場　13國114講者共論提升社會韌性

台彩認證！中大獎最強運星座「處女座」奪冠　雙魚緊追在後

老婆和閨蜜「宜蘭玩5天4夜」　他連叩3天慌了：該報警嗎

快訊／汐止婦人墜樓慘遭鐵皮雨遮斷頭亡！警封現場調查

減肥難不復胖更難！女星從小胖到大　找到「永續瘦身法」大剷35公斤

北投奇岩挺過「賠售潮」　他入手豪宅9年轉手大賺1080萬　

陸警再闖金門禁止水域　藍委：海巡暫時別追逐、忍耐戒備就好

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！　「互相了解階段」：請溫暖看待

華碩校園徵才起跑　釋出職缺40名

柯文哲稱「國會寄生我」　吳思瑤嘆別為難駐衛警：要方便出入就辦證

屏東高樹舊寮國小廢校引風波「黑衣人徘徊」　里港警勸離

地方熱門新聞

3姊弟常領獎學金當志工！老師印象深

成大醫院榮獲醫策會國家醫療品質獎36獎項

燈會美食市集引進AI廢食用油回收機

大甲媽九天八夜遶境日期出爐

台南義消總隊慰勞2024台灣燈會執勤義消

南投縣下架蘇丹紅蝦味先2000包+肉製品243公斤

水建設、防災、搜救一個都不能少　守護花蓮居民

花蓮單車男遭狗追　飼主未繫繩挨罰單

背心發光光！13萬人報名進香破紀錄

桃園蘆竹慈母宮　3/19起「先民文化祭」

5校百週年聯合校慶　紀念品超吸睛

追問題辣椒粉流向　嘉義縣衛生局下架110包豬肉乾

推雲西觀光廊帶發展　張麗善拜會四湖海岸植物園

男子施工倒地失去生命跡象南消團隊搶命成功

更多熱門

相關新聞

台東利嘉林道翻車　巡山員拋飛車外死亡

台東利嘉林道翻車　巡山員拋飛車外死亡

台東警分局表示，26日16時26分接獲民眾報案，卑南鄉利嘉林道10.5K左右有車輛翻覆。經初步調查，楊姓男子(61歲)為台東林管處巡山員，駕駛小客車沿利嘉林道往山上行駛，途中駛入邊坡導致汽車翻覆，楊男被拋出車外死亡。

吉普車台東利嘉林道翻覆　巡山員不治

吉普車台東利嘉林道翻覆　巡山員不治

台東市元宵遶境首日秩序佳　務求平安圓滿

台東市元宵遶境首日秩序佳　務求平安圓滿

穿「刑警背心」逛大街　台東男被送辦

穿「刑警背心」逛大街　台東男被送辦

台東2歲女童離奇陳屍水池！檢將解剖追真相

台東2歲女童離奇陳屍水池！檢將解剖追真相

關鍵字：

台東高商彩繪台東

讀者迴響

熱門新聞

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

廖峻「血管瘤開刀」裝11支血管支架！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

前夫反擊理科太太：房子是我們買的！

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面