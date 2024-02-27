台東高商廣設科與東大附小美術班攜手　合辦「彩繪龍寶寶」

▲東大附小美術班學生，彩繪出的龍寶寶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東高商廣告設計科與東大附小美術班攜手合作，精心籌劃了一場別開生面的「美感教育營隊主題式創新服務-彩繪龍寶寶」課程活動，於26日在台東高商舉辦。這次活動得到台北湧新設計公司陸千萬人玩具部門熱情支援，其中山姆雷米老師還特地為課程設計了獨特的龍寶寶造形。

活動中，台東高商廣告設計科學生接受培力課程，學習了龍寶寶的製作技巧，並派出了9位熱心志工同學。志工們與東大附小美術班5年級學生們攜手合作，共同認識並體驗噴漆的藝術魅力。小學生們實地操作顏料噴槍，不僅學到了豐富的公仔噴漆知識，還掌握了塗裝技巧。課程結束後，每位參與者都感到意猶未盡。

東商廣設科主任黃俊閔表示，除了噴漆和塗裝課程外，未來將持續辦理社區服務實作課程，並感謝教育部青年發展署臺東青年志工中心促成這次難得的合作課程。

東大附小美術老師粘僑頡表示，在東大附小畢業的學長王圻(東商畢業生)與東商黃主任大力幫忙下促成本次活動，東大附小孩子們在設計師精闢的解說示範下，完成了獨一無二的龍寶寶公仔，每個噴塗作品都是預料之中，產出卻是意料之外。過程中體驗了噴槍的使用、更在細部繪製中體認專業和熟練的重要性。感謝黃主任邀請的山姆雷米設計師、科內的資深教師、志工學長姐們的耐心陪伴與技巧分享，藝術的確需要向下紮根、大手牽小手；希望這次的藝術啟發，在孩子心中萌芽茁壯。