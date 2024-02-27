家長免奔波！台東縣派員幼兒園及托嬰中心入園接種　3月上路

▲台東縣衛生局，針對幼兒園及托嬰中心進行入園接種意願調查，並將於3月份安排醫療團隊至幼兒園及托嬰中心集中統一接種。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因國內疫情上升，加上近日各級學校開學、元宵燈節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，台東縣衛生局呼籲民眾應留意家中孩童及嬰幼兒健康狀況，並接種疫苗；為免家長帶嬰幼兒奔波醫療院所，台東縣近期將針對幼兒園及托嬰中心進行入園接種意願調查，並將於3月份安排醫療團隊至幼兒園及托嬰中心集中統一接種。

台東縣衛生局長孫國平表示，依據疾病管制署統計，目前國內COVID-19疫情上升且處高原期，上週(2/13-2/19)新增711例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週(2/6-2/12)新增435例上升，為去(112)年8月以來單週新高，併發症中65歲以上長者占79%，死亡個案中65歲以上長者占90%，呼籲未接種疫苗民眾尤其是0-4歲幼兒、65歲以上長者及慢性病患等高風險族群盡速前往接種，以提升保護力。

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台東縣衛生局提醒，預防孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）最有效的方式是接種COVID-19 XBB.1.5疫苗，此外，民眾應留意自身及嬰幼兒健康狀況、持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，如出現發燒或急性呼吸道症狀，請儘早就醫並在家休息，保護自己與他人。