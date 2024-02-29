馬不停蹄！徐榛蔚訪美歸國將再赴日　率團參加東京國際食品展

▲花蓮縣為首個辦理食農博覽會的政府單位；2023年更與日本Kids Kitchen協會（照片右方）簽署合作，今年東京食品展行程將拜訪該會進行交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全球前三大專業食品展—「東京國際食品展」將於3月5日在東京國際展示場隆重登場，花蓮縣長徐榛蔚將於完成訪美城市交流團行程後，旋即在3月初帶領縣內各級農會及參展農民、食品加工業者赴日共同行銷花蓮優質的農特產品，向國際農產採購業者招手，積極為花蓮農友拚經濟、創造價值，全力為花蓮農業拓展國際市場。

花蓮以品質優良的農特產品聞名於海外，其中有機農業更是花蓮的發展重點，純淨自然與有機農產品除了使消費者食的安心，更是花蓮以永續經營為目標的展現。本次花蓮精選了縣內各農會及10家優質廠商的農特產品，在縣府輔導協助下參加本次食品展，其中包括淺草堂、清風茶園、綠點酒莊、原生好物、樂弟食品（銀川）、東一嚴選、新味醬油食品工廠、文旦復興、洄瀾薯道、鳳梨灣，期盼共創日本市場商機，打響花蓮優質農產品牌。透過與日本及各國企業、通路買主交流，進而合作提升花蓮國際競爭力。

▲花蓮為台灣有機首都，有機雜糧特作佔全台三成，今年也將帶著鳳榮地區農會的有機豆奶前進東京食品展。

花蓮縣長徐榛蔚表示，永續一直是花蓮施政發展的核心，有機則是落實對環境友善的具體實踐，近年來花蓮產業在花蓮縣政府的推動下走向國際化發展，去年度國境解封，縣府率團分別參與亞洲重要的兩個展會，東京食品展及新加坡食品展，推廣花蓮純淨自然的農特產品，展現花蓮永續理念，同時透過實體展覽方式推廣花蓮產品能見度。在日本方面，我們與日本最大群募平台マクアケ株式會社（Makuake）的合作，將花蓮的農特產品上架至線上平台，在實體通路也已與誠品生活日本橋、以及日本首屈一指的生活雜貨專門店LOFT合作，分別上架花蓮百年傳奇系列產品、一品醇、美妙養蜂場、德利豆乾、銀川有機、東豐拾穗、洄瀾薯道等共計十多家優質廠商的產品。徐榛蔚說，花蓮縣政府藉由實體通路與線上平台的虛實通路併進，帶領花蓮農特產品踏入國際市場，同時也是展現花蓮永續理念的好時機，為花蓮產業奠定外銷基礎與提升國內外通路合作機會。

▲農業從生產、加工到行銷，花蓮縣府持續給予農友支持和陪伴，完善花蓮農業的全方位發展。

農業處長陳淑雯說明，日本一直以來是臺灣食品出口的主要外銷市場之一，透過東京國際食品展的參與不僅能提升國內農友夥伴的視野，同時也將優質農產品實地展現給各國消費者，大力協助農民團體邁向國際，縣府此行也將與丸井百貨（錦系町分店）合作首次的臺灣市集快閃活動及Makuake宣傳記者會加乘推廣，讓日本消費者認識來自花蓮的美食，提升產品推廣及品牌建立的效果，更強化兩地之間的商業合作與文化交流。

