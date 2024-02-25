徐榛蔚訪美第3站！佛光山西來寺禮佛　敲響祈福鐘慶祝元宵節

▲花蓮縣長徐榛蔚城市交流團抵達美國第三站，前往佛光山西來寺參訪。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚率城市交流團23日抵達美國，第三站前往佛光山西來寺參訪，參與禮佛祈福，並參訪西來美術館，由藝術家親自導覽，現場正逢元宵活動，縣長與住持慧東法師敲響祈福鐘共同慶祝佳節。

徐榛蔚首先感謝西來寺住持慧東法師以及所有師兄姐，祝福元宵節平安吉祥。她強調信仰對於個人和社會穩定的重要性，特別在加州有許多信仰佛教的華人，大家雖互不相識，但以西來寺為中心凝聚向心力團結，展現佛法的慈悲與普及。

▲徐榛蔚參與禮佛祈福並敲響祈福鐘。

徐榛蔚表示，花蓮與加州分別位在太平洋的西岸與東岸遙遙相望，花蓮縣也將有佛光山月光寺完工，相信未來會成為東台灣重要的佛教中心，期待今年9月慧東法師來訪花蓮，共同展現世界和平的願景。

▲徐榛蔚參訪西來美術館，由藝術家親自導覽。

西來寺住持慧東法師為參訪團導覽，西來寺的緣起為星雲大師於1978年在美國建立了第一座佛教寺院，其宏巍巍山門、敦煌彩繪及莊嚴佛像等特色，被譽為西半球第一大寺。之後也會持續實踐星雲大師終生提倡東西方的歡喜融合，希望通過佛教教義，增進世界人們的精神層面。並承諾現場三校學子將提供獎學金留學西來大學(（University of the West，UWest）。

佛光山西來寺位於美國加州洛杉磯哈仙達崗 （Hacienda Heights)）南邊的山坡地上，取名「西來寺」，乃取「佛法西來」之義。即佛教由東向西傳，藉此促進東西文化交流，讓西方人士能正確認識佛教，使大乘佛法能在西方世界生根發展，普利群生，實現佛光山開山宗長 星雲大師「佛光普照三千界，法水常流五大洲」的弘願。