嘉義宮廟欲轉售1.8億　民俗專家提醒：處理不當恐禍延三代

▲嘉義縣保安宮總面積約為1322坪。（翻攝Google maps）

圖文／鏡週刊

日前有媒體報導，嘉義縣中埔鄉有一間私人廟宇，因董事長年事已高，無法再服侍神明，欲出售轉手。據了解，該廟占地1,300多坪，開價1.8億元，每坪將近14萬元，屋主早年創業做生意，受到主祀神明的護佑，而「發願」蓋廟，現在年事已高，無力照顧，加上兒女無意願接手，只能出售，此舉也在當地引發議論。

對此，知臨仙境執行長、易經命理師高煜霖提醒，若是發願蓋的廟，除非有約定時間，突然中途停止的話，恐怕容易「禍延三代」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高煜霖解釋，對神明「發願」的承諾，就民俗的角度而言，是當事者先有接收到「福利」，而感謝神明所做的「實現」，而「蓋廟」，對神明而言，可謂是最大的功德敬獻之一；從上古至今，神明會因「貢獻度」而提升位階。

高煜霖舉例，保生大帝從宋朝時的真人，再到明朝的大帝；媽祖的名諱，從宋朝的夫人、妃、天妃，再到清朝的天后，都是位階逐漸提升的顯像簡單說，神明獲取最大的功德，就是皇帝敕封，再來就是部落首領、地方仕紳的封號和蓋廟；可見蓋廟，對神明是事關重要的做法。

高煜霖表示，這次嘉義賣廟的事件主角，早期就是用「蓋廟」還願，將功德敬獻給神明，得以讓神明的神威，照顧更多人民的概念，除非天災、人禍（火災），否則一位神明每設置一家宮廟之後，就猶如一個區域，設有一處警察的「派出所」一樣，是在保佑當地的風調雨順、人民平安順利。如果要停止對神明的服務，就好像關了派出所後，主官或員警等同是多出來的人力的概念。

高煜霖分析，同理，這些原本依附在該宮廟的神明或天兵天將，將何去何從？沒地方去，很可能便會跟著「蓋廟者」或「宮主」走，得不到妥善的照顧，就會明示、暗示的提醒「蓋廟者」或「宮主」；如果還不明瞭這些明示、暗示，就會被認為「諸事不順」了，而這些「不順」，會因時間拉長，干擾的力道會降低，一般來說，要拉長到「三代」的時間，來當影響的參考長度。因為這些神明或天兵天將，跟著的時間，會因被「招募、召回、找回」而離開並上天庭，另有要務派任。

高煜霖說，建議該宮廟的「屋主」，可以找懂得宗教、民俗的「人才」來經營，「所有權」和「經營權」不一定要劃上等號，可以分開；或是向神明請示，是否可以找有緣人來接手經營（買賣），並繼續服務神明；最差的選項就是賣掉，又終止對神明的服務。

更多鏡週刊報導

男子早餐店調包手機 500元二手機換2萬4手機得手後被逮

公車駕駛臨停下車與路人互毆 整車乘客全傻眼

深夜穿黑衣違規過馬路真母湯 老翁慘況曝