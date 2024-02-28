外國人狂讚台灣婚宴2優點　1現象讓他們吃驚：太隨便

圖文／鏡週刊

作家黃越綏透露多名歐美及日本友人參加台灣婚禮後，雖然一致讚揚台灣人熱情，宴席菜色十分「澎湃」，然而卻都無法理解，為何台灣人出席婚宴或莊嚴慶典的穿著過於隨便。

黃越綏指出，外國友人發現台灣人對於參加正式婚宴或者莊嚴的廟宇慶典時，並不注重穿著，「甚至連T-恤牛仔褲和球鞋都可以公然進出五星飯店？」這種現象在國外的大城市極為罕見，讓外國人來到台灣後十分困惑這個場面。

她進一步解釋，國外的高級飯店一般不容許遊客穿著隨便進入，因為五星以上的評價對飯店是極高的榮耀，他們的經營概念強調只服務高水準的客人。如果穿著太隨便，除了是預訂房間的客人外，極有可能會被門房拒之門外，也很難控訴是對方歧視。

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此外，黃越綏回想40年前在義大利看歌劇的經驗，當時發現歌劇院入口處提供西裝外套租借，當下感到十分驚訝，後來才理解這是一種禮儀規範的體現，已成為文化的傳承。她認為由此可看出家庭教養和公民教育的重要性，強調「方便不能當隨便，否則小會失禮而大則貽笑大方」，且解釋婚禮或慶典之所以講究儀式感，就是強調和重視它的存在感和重要性。

黃越綏提醒，結婚是一生一世的重大承諾，而婚禮則是得到親朋好友祝福的重要時刻，不容輕忽，因此仍然要慎重打扮出席。另外，她也指出應該尊重新人對於婚禮打扮的選擇，儘管她曾受邀參加一場法院公證婚禮，新人都穿牛仔褲而已，然而她仍穿正式套裝到場觀禮，「因為對我而言，禮不可廢。」

這番觀念引起不少網友共鳴，認為台灣人大多不注重穿著，「這情況很常見！不只婚禮，音樂會也是，運動褲加球鞋就入場，台灣人對看場合搭配穿著的慨念，完！全！沒！有」「我也覺得台灣人穿著很隨便，不懂穿衣品味！更不懂看場合穿衣！講得好聽是隨意，難聽就是沒教養！」「上班看到很多同事穿拖鞋短褲細肩帶上衣，到機場也是一堆穿拖鞋的人，真的還是要懂禮儀看場合穿著！」「多年前至凱撒大飯店喝咖啡時看到有人穿夾腳拖鞋結果被攔住不讓他們進入，真的都不尊重場合穿著，花好幾千元買『多名哥』演會的票竟然是穿帽T+ 運動鞋進國家音樂廳…實在是不合禮儀呀！」

但是也有網友則有不同想法，「時代不同了！西裝並非代表莊重」「這些都已見怪不怪了，反倒是你穿得很正式的出席婚宴大家都覺得你很奇怪，讓自己感覺不自在」。

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