不解放寬陸配入籍如何衝擊健保　黃暐瀚這次挺柯文哲：我們都是台灣人

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨團日前公布新會期優先法案，其中包含「陸配取得身分證年限比照外配，六年改四年」，民眾黨團也表達支持，引來關注。有醫師公開反對，認為會增加我國健保的負擔，對此，資深媒體人黃暐瀚提出兩點質疑，不理解這樣的論述基礎何在，並稱自己這次挺民眾黨主席柯文哲所說的，「生在台灣、住在台灣、認同台灣的，就是台灣人」！

黃暐瀚表示，說陸配會增加健保的負擔，網路上馬上破萬連署支持，但是，首先陸配來台「居留」半年後可以加入健保，很多一結婚就懷孕的陸配，還嫌半年太久，會影響產檢看醫生，所以使用健保的事實，遠遠發生在取得國籍之前，不管是六年？還是四年？根本無關。

第二，黃暐瀚提到，根據規定，陸配親人來台短期探親，屬「停留」非「居留」，也不可以超過半年，無法使用健保。必須透過「依親」來台取得居留權之後，才可以使用健保。根據《兩岸條例人民關係條例》第16條第2項第1款規定，中國大陸的父母親必需要年滿70歲以上，並向內政部入出國及移民署提出申請，經移民署審核後，可以排等數額（每年數額60人），等到排到數額後就可以來台定居，「我不理解會拖垮健保的論述基礎何在？」

黃暐瀚說，這一次，他挺柯文哲，「生在台灣、住在台灣、認同台灣的，就是台灣人」！不管印尼、越南、中國大陸，任何外配陸配，嫁來台灣，住在台灣，還生下「台灣之子」，這些台灣之子的媽媽們，都是台灣人，都是自己人，不能有任何歧視，不該被任何人歧視。我們都是，台灣人！