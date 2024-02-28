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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／為「實質過半」禮讓白召委　國民黨尚須說服選民接受現實

▲▼柯文哲及民眾黨團三長與國民黨團三長餐敘，餐敘後柯文哲與傅崐萁一同受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲及民眾黨團三長與國民黨團三長日前餐敘，互展善意。（圖／記者李毓康攝）

文／記者鄭佩玟

國民黨日前花蓮舉辦三天共識營，由總召傅崐萁主持的閉門會議中拍板，藍營可禮讓一席召委給民眾黨，以換取藍白未來合作。消息一出，引來基層支持者憤怒爆表，但若放眼4年國民黨團議事操作空間，便知外界看來只是一場尋常召委選舉，卻關乎未來國民黨未來在立法院法案的成敗，用一席召委籠絡白營、團結在野，確保院會表決能穩定壓制執政黨，無非是場知其不可為而為的交易。

新國會第一會期召委選舉在即，國民黨團傳出欲禮讓民眾黨一席召委，釋出在野團結的善意。出席共識營的國民黨立委，經投票後多數同意授權讓傅崐萁、黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘去跟民眾黨團洽談立院合作事宜，包括是否禮讓立院常設委員會召委席次都能談。

然而，民眾黨主席柯文哲不僅在選戰期間推翻「六項共識」導致藍白合破局，選後也在立法院長選舉辦「面試」玩弄藍綠，讓藍營支持者氣得牙癢。禮讓召委的消息一出，基層怒火立刻炸鍋，痛批國民黨團根本得了「合作妄想症」，國民黨前秘書長李乾龍也毫不客氣指出，此舉就是「被人賣掉，還在幫人家數錢」，藍身為最大在野黨，應自立自強，「不要一直希望別人幫你，要自己站起來」。

面對支持者的怒氣，眾多藍委態度立刻大轉彎，紛紛撇清「禮讓召委」決策的責任。資深藍委賴士葆26日上午才說，藍營可能禮讓財政委員會召委給白委黃珊珊，傍晚便緊急出面自清，稱服務處與研究室的電話已被打爆，他早就簽名支持給羅明才委員，從頭到尾就沒有要支持黃珊珊。而新科藍委徐巧芯也稱有不少選民激烈抗議，並提及民眾黨團總召黃國昌所說，就算藍營禮讓召委，未來也不一定會在議案上跟國民黨合作，因此她個人認為，召委選舉若沒禮讓白營，雙方的合作與談判空間反而會更多。

不過，國民黨團禮讓召委的決定，並不是全然無理。依照立法院議事規則，韓國瑜及江啟臣因須維持中立，在議事表決時無法參與投票，僅能在票數平手時行使表決權；而無黨籍立委高金素梅雖被歸為泛藍陣營，但藍黨團甲動對她沒有強制力，藍綠席次形成51:51之勢，若表決重大法案時發生藍委們搭錯車、飛機停飛等突發狀況，國民黨就有可能會輸。

因此，國民黨團用「一席召委」向白營釋出善意，把民眾黨團8席立委拉在身邊，避免白委臨時倒戈投給民進黨團；另外，若突發藍委缺席、表決票數落後的緊急狀況，民眾黨團還能支援一、兩票。而在程序委員會上，藍綠黨團各有九位委員，白營則有一位委員，在野團結的態勢之下，可以確保「舉手不會舉輸人」。

綜觀而論，背負「國會最大黨」包袱的國民黨，想要的是一種廣泛的結盟關係。但跳票前科累累的民眾黨，所追求的則是自己更壯大的機會；因此令藍營支持者憂心的是，若最後國民黨禮讓一席召委出去，以柯文哲之工於算計的心機，在實際政治攻防上，真會把任何能使民眾黨發光的機會作球給國民黨嗎？

長遠來看，藍軍在國會的「脆弱多數」未來仍須靠在野團結才能「實質過半」，因此面臨短期支持者的反彈與長期政治效益的擴張，勢必要做出取捨或折衷。不過，既然多數藍委們已授權給黨團三長去談合作，經過這幾天的紛紛擾擾，高層們更應心知肚明該要有彈性空間。尤其傅崐萁身為黨團的「大家長」，也得在國民黨的現實面與黨工、支持者怒火的困境中找出「執兩用中」，設法在締造雙贏的同時也贏得人心。

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國民黨民眾黨傅崐萁黃國昌召委

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