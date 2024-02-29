國民黨禮讓白營召委能成？　吳子嘉曝1關鍵斷言：空談一場

記者黃翊婷／綜合報導

立法院國民黨團日前到花蓮進行共識營，表決通過要禮讓民眾黨1席召委，引發各界議論。但《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，這件事情每天都有不同的消息，代表明天一事無成，一切都是空談一場。

▲立法院是否能達成藍白合，各界都在關注。圖片左起依序為黃國昌、柯文哲、傅崐萁、林思銘。（資料照圖／記者李毓康攝）

立法院國民黨團在共識營中表決通過要禮讓民眾黨1席召委，27日傳出將禮讓交通委員會召委給民眾黨立委林國成，而且國民黨立委陳雪生態度已經鬆動。民眾黨團總召黃國昌28日與國民黨團總召傅崐萁通過電話聯繫，表明感謝國民黨的善意，民眾黨團預計29日上午開會討論召委一事。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日在政論節目「關鍵時刻」中斷言不可能禮讓，立法院召委為什麼有力量，例如民進黨立法院黨團總召柯建銘，有力量的時候是因為朝小野大，總統授權的召委有資源，就可以在黨內喊話，因為真正買單的人是總統，但接下來賴清德上任總統之後，賴在立法院罩得住，根本一點遊戲都玩不出來。

至於立法院是否能夠達成藍白合，吳子嘉認為，萬一民眾黨主席柯文哲一邊跟國民黨談合作，一邊又跟民進黨要東西，那該怎麼辦，而且這件事情每天都有不同的消息傳出來，代表明天一事無成，「一切都是廢話，空談一場。」