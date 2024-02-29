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快訊／國民黨不禮讓　黃國昌：民眾黨8人全力支持藍召委人選

▲▼黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

立法院29日進行召委選舉，原本國民黨團共識營傳出要禮讓1席召委給民眾黨團，且最有可能在交通委員會禮讓給民眾黨立委林國成，但稍早國民黨團選擇不禮讓；而民眾黨團總召黃國昌出面受訪時則表示，民眾黨8個立委在8委員會將全力支持國民黨提出的召委人選。

立法院29日進行召委選舉，面對國民黨團表達願意禮讓一席召委，且以交通委員會最有機會，黃國昌28日傍晚與國民黨團總召傅崐萁通話，黃國昌在電話中感謝國民黨善意，並再度重申一定會不分黨派，共同合作促進福國利民法案、監督執政黨；至於召委事宜，民眾黨團則將在29日早上會再開會討論。

然而民眾黨團29日上午8時30分召開內部會議時，卻突然傳出國民黨團不禮讓召委一事，因此最終未自推召委人選。面對國民黨團選擇不禮讓1席召委，黃國昌受訪時表示，民眾黨團一開始就說得很清楚，對於召委選舉的事情，其實改革比位置重要。

黃國昌強調，民眾黨團真的在意的是，在野黨可以針對民進黨長期跳票的改革法案，共同努力攜手合作，推動福國利民法案，扮演強力監督執政黨角色，「這是我們從一開始至今始終沒改變過的立場。」

至於會議中討論的選舉投票意向為何？黃國昌回應，民眾黨8個立委在8個委員會，「我們都全力支持國民黨所提出的召委候選人，8個委員會一致、全部全力支持國民黨提出的召委候選人，這是我們剛剛會議的結論」。

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