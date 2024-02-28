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富二代涉迷姦偷拍！女警做筆錄「突問1句」　受害女傻眼：沒同理心

【李宗瑞翻版6】富二代涉迷姦偷拍　女警作筆錄竟問「舒不舒服」超傻眼

圖文／鏡週刊

台北市警方偵辦富二代蘇郁翔涉嫌迷姦偷拍案，偵辦期間還發生案外案，負責製作性侵筆錄的台北市警局婦幼隊女警，一開口就問被害人B女：「有沒有不舒服？」，由於她是在不知情下被迷姦性侵拍片，怎麼會有意識、知道舒不舒服呢？B女感覺女警在誘導被害人說詞，這種問話讓她很傻眼，超不專業。

B女告訴本刊，她在蘇家住了3年，對那個地方很清楚熟悉，懷疑放攝影機的地方，當年是她放化妝品的位置，甚至懷疑那個偷拍的針孔攝影機也是她買的，因為當年有養狗，牠經常亂叫，才會買一個攝影機，當她上班時狗若亂叫，可以透過鏡頭讓狗聽到她的聲音，讓狗情緒會比較安定，沒想到他居然用在那麼多女生身上。

B女是接獲市刑大通知，稱在蘇的硬碟內有看到她的不雅照，自己根本不知道這些照片怎麼來的，市刑大警官分析第一組照是完全無意識狀態被拍的，第二組照片是有意識、但非常模糊、近距離拍攝的，使用I PHONE 12手機拍攝。

當警方提示照片供B女指認時，發現照片中的她衣著凌亂、完全沒有意識，上衣被撩到肚子、下半身赤裸，她真的不知道吃了多麼？她的習慣是會放一杯水在床頭櫃，睡前有喝水的習慣，面對警方詢問是一問三不知。

B女的不雅照非偷拍，是拿I PHONE 12手機近距離拍攝，她連腿都不給拍的人，怎麼可能會裸露成這樣給蘇拍。照片中蘇有裸露下體進行性行為，肯定構成妨害性自主，但警方製作筆錄的問法讓她很傻眼。

B女不滿地說，當她到北市警局婦幼警察隊接受問訊時，女警一開口就問：「有沒有不舒服？」，這句話讓她超不爽。「我是被警方告知被下藥迷姦來做筆錄的」，怎麼會第一句話就問我：「舒不舒服」，這種問法實在沒有同理心，也不專業。

B女告訴本刊，妨害性自主是針對有意識的人，但她是被迷姦，根本不清楚，也不知道，將來開庭對方律師會說：「你不是不清楚嗎？那怎麼會有意識呢？還知道舒不舒服？」，感覺警方問法在誘導被害人說詞。一個無意識，也不知道為何會無意識的人，女警這種問法感覺在套話，在檢討被害人，問法讓人無言。

B女原本很有自信，自己不會出現在他的硬碟裏，因為她對這個很小心。蘇郁翔尤其對絲襪很有興趣，「每當我穿絲襪時，他就會拿手機拍」，她馬上會罵他制止，但他總說：「又沒有拍到頭」，他知道B女是不給拍的人，更不會拍什麼性愛照、影片，自認不會有她；但警方告知說她是被害最嚴重的，看到照片B女整個人矇掉。

B女發現自己總共被拍了76張不雅照，日期是2021年6月份。她說，蘇郁翔很厲害，照片中的他臉沒有上鏡頭，只有下半身入鏡，作筆錄那天無法接受這件事，請A女陪她去警局，從A女口中才知蘇郁翔不為人知的一面，打破了她對人性的三觀，非常邪惡。

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