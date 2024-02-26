娃哈哈公主宗馥莉接手千億帝國！42歲至今單身　曾「換掉」王力宏

▲42歲宗馥莉。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸食品飲料龍頭企業娃哈哈集團創辦人宗慶後因病去世，享壽79歲。接班人早已敲定，就是42歲的女兒宗馥莉。宗慶後曾表示，對宗馥莉在娃哈哈集團的表現可以打90分。宗馥莉因一直未婚，曾公開表示不喜歡王力宏等而備受關註，曾提過「我從來沒有交過男朋友」，理由是「家裡太有錢了」。

據《上游新聞》報導，2月25日，娃哈哈集團發布訃告，集團創辦人、董事長宗慶後因病醫治無效逝世。宗慶後在逝世前仍擔任娃哈哈集團董事長，但集團的接班人早已敲定。2021年12月，娃哈哈集團官宣，宗慶後之女宗馥莉出任集團副董事長兼總經理。

宗馥莉出生於1982年1月，身為宗慶後唯一的女兒，宗馥莉的人生經歷幾乎與娃哈哈集團的發展重疊。



娃哈哈集團這樣介紹宗馥莉，2004年進入食品飲料產業，自2007年擔任宏勝飲料集團總裁至今，獨立帶領宏勝成長為中國民營企業500強，並自2018年4月起擔任娃哈哈集團品牌公關部部長，自2020年3月起兼任娃哈哈集團銷售公司副總經理。

外界給宗馥莉的標籤，除了「富二代」，「好強」、「勤奮」也時常出現。宗馥莉14歲獨自赴美留學，2004年從洛杉磯佩珀代因大學國際商務專業畢業回到國內後，宗馥莉便進入娃哈哈集團參與直接管理，2005年擔任娃哈哈蕭山二號基地管委副主任，並在4個月後擔任娃哈哈童裝與卡倩娜日化用品有限公司總經理。



2007年，宗慶後把主做食品飲料生產加工的杭州宏勝飲料公司分拆出來給女兒宗饗莉單獨經營，並且逐步給其獨立權力。由此宗馥莉真正開始了自己創二代的道路，不僅是宏勝飲料集團總裁，同時還兼任娃哈哈進出口公司總經理。

然而留學國外八年之久的宗馥莉與老一輩民營企業家父親宗慶後之間的經營理念分歧一直是橫亙在父女之間的問題。宗馥莉一直極為注重自己個人品牌的塑造，希望由此擺脫其「宗慶後之女」的身分。

從1998年開始，王力宏代言的娃哈哈家喻戶曉，「愛你就等於愛自己」幾乎人人都會唱。2018年在宗馥莉成為品牌公關部長後，娃哈哈就停止了和王力宏的合作。至於停止合作的原因，宗饗莉在一檔節目直言自己不喜歡王力宏，也不喜歡這包裝。

▲42歲宗馥莉和父親。（圖／翻攝自上游新聞）



宗慶後曾在訪談節目中談起宗馥莉，說娃哈哈有1/3的企業由宗馥莉管理，對宗馥莉在娃哈哈集團的表現可以打90分。

2018年，在中國企業領袖年會上，74歲的宗慶後就被問及退休的計劃，當時他回應，「我想我這個人不能退休，如果退休的話，人活著就沒意思了。幹活幹慣了，但我現在退居二線。接班的話，看女兒願不願意。也不一定是女兒接班，也可以是管理層接班，所以我現在已經在做管理層接班的準備。」



42歲的宗馥莉在事業上已經很成功，但一直單身，其婚戀狀況也備受關注。在公開報導中，宗馥莉在2013年《嘉人》雜誌的專訪中曾提過「我從來沒有交過男朋友」，據記者描述，理由是「家裡太有錢了，後果之一就是難以分辨追求者的動機，似乎每個接近她的人都想和她談生意」。

2019年，在新浪財經《至少一個小時》節目中，宗馥莉也曾談及婚戀觀，她表示，「我是摩羯座的，我比較務實。遇到就遇到了，遇不到就算了唄，隨緣。」此後，未見有公開報導提及此話題。