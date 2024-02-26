新北超正女警PTT爆紅！鄉民興奮喊「拜託銬住我」　IG找到了

▲甜美女警PTT爆紅。（圖／翻攝IG／w03w2328）



記者柯振中／綜合報導

警界當中有許多帥哥、正妹，脫下制服後的反差，往往讓許多人眼睛為之一亮。近日有名新北女警在PTT上爆紅，火辣的魔鬼身材加上秀氣的外表，穿上警服後瞬間迷倒了一堆鄉民，更讓人直問「這樣的女警可以讓她開幾張單」。

一名網友在PTT表特版分享女警的照片，詢問「這樣的女警可以讓她開幾張單」，似乎是為之神魂顛倒。

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▲▼甜美女警PTT爆紅。（圖／翻攝臉書／NPA署長室）



從網友分享的照片可以看見，這名女警留著一頭長髮，且十分熱愛運動，脫下制服、換上運動裝以後，巨大的反差、火辣的身材更是令人為之瘋狂。

▲▼甜美女警PTT爆紅。（圖／翻攝IG／w03w2328）



不少鄉民看完照片，也開始狂刷留言，「拜託拿手銬銬我」、「拿槍射我，拜託」、「先去轄區違停了」、「我可以被她壓制然後強制上銬」、「哪天被判死刑，希望被她槍決」、「拜託用柔道寢技壓制我」、「標題改成：這樣的女警，你可以被她開幾槍」、「懇求這位超正女警的IG。」

▲▼甜美女警PTT爆紅。（圖／翻攝IG／w03w2328）



事後，也有神人真的找出了女警的IG，原來她除了是名員警以外，同樣也是IG網紅，擁有超過8萬粉絲追蹤，且脫下制服以後，整個人更顯得仙氣飄飄，也難怪迷倒了這麼多鄉民。