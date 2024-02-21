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百公斤壯男闖機車行偷竊！淡定打招呼落跑　遭馬尾女警壁咚上銬

▲▼百斤竊賊遭長髮女警壓制逮捕，慣竊狼狽落網 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲長髮女警上前將竊賊壓制逮捕 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化一間機車行大年初四遭一名壯男闖入偷走3萬元，該名男子離去前還撞見屋主返家，竟還問候一聲「你好」接著拔腿就跑，消失無影無蹤。彰化警方連夜追查，已鎖定一名張姓慣竊，19日在和美鎮發現張嫌行蹤，趁張嫌熄火下車時，女警李依融立即上前將他壓制在牆上，成功逮捕到這名體重逾百公斤的竊賊。

張嫌大年初四在彰化市中山路上的一家機車行行竊，據當時的報案人指出，他發現家中鐵門半開，進入店內時發現張男正準備離開，並向他打招呼後逃離，追逐未果報警，經過清點機車行內共損失3萬餘元。

▲▼百斤竊賊遭長髮女警壓制逮捕，慣竊狼狽落網 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲張姓犯嫌是轄區內竊盜慣犯，大年初四才闖入一家機車行，偷走逾10萬 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警方到場採證及交叉比對監視器畫面，確認嫌疑人39歲張男為轄區慣竊。彰化警方成立專案小組展開調查後發現，張嫌還涉及彰化市另外2起竊盜案。透過調閱監視器及查證，得知張嫌經常以簡易門鎖檳榔攤及未鎖鐵門的店家為目標。為此，警方將犯罪手法雷同案件彙整後報請檢察官指揮偵辦。

本次專案小組中女警李依融曾逮捕過張嫌，對他印象深刻，因此張男一脫下安全帽她便馬上認出他，立即衝上前將人壓制。李依融表示，雖然張男體型魁武，體重逾百公斤，但當時她沒有想太多，就是希望能盡快將他逮捕歸案。

▲▼百斤竊賊遭長髮女警壓制逮捕，慣竊狼狽落網 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲體重逾百公斤的張姓竊賊狼狽落網 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方表示，專案小組19日22時許在彰化市中山路發現張嫌行蹤，判斷他將前往和美鎮途中，由於張嫌體型壯碩，沒有最佳逮捕時機，專案小組立即展開追蹤，最終在和美鎮仁愛路段查獲嫌犯。當張嫌熄火下車時，警方立即上前表明身分並執行逮捕。

據了解，張嫌還涉及彰化市一間薑母鴨店（零錢3000元左右）及另一家檳榔攤（零錢3000元左右）的竊盜案，警方詢問張嫌後將所涉刑案證據資料併案移送彰化地檢署依法偵辦。警方也再次呼籲商家應注意門窗管理，勿因輕忽而遭竊賊鎖定犯案。

▲▼彰化警分局偵查隊偵查佐李依融（左）一眼認出張姓竊賊，立即上前將人壓制 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化警分局偵查隊偵查佐李依融（左）一眼認出張姓竊賊，立即上前將人壓制 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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