警專仙氣照曝光！新北辣女警英語超強　目擊街友瀕死成從警關鍵

▲新北女警曾羽溱外表亮眼，多次替新北警方拍攝宣導照片。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

近期PTT爆紅的新北女警曾羽溱，除了擁有姣好的身材，並有非常仙氣的外表。平時除了喜歡到處吃美食外，還熱愛健身，保持良好的體態。曾羽溱從警前，學生時期就對警察工作充滿憧憬。分發到新北中和分局錦和派出所後，主要負責犯罪預防宣導，單位主管對其表現，非常讚譽有加。

據了解，曾羽溱高中時期，從學校去補習班路上，看到一位街友倒在公園一棵大樹旁邊，口吐白沫並且抽蓄抖動，周圍沒有人敢靠近，剛好附近有警察巡邏經過，熱心檢查街友的狀況，還不嫌髒的將街友翻身，清除口鼻附近的嘔吐物進行急救，當下非常欣賞這名警員的態度和精神，覺得當警察是個可以助人的行業，便更堅定自己的志向。

▲新北女警曾羽溱學生時期，發現有警員熱心救助街友，立定她從警想法。（圖／記者陸運陞翻攝）

曾羽溱剛到錦和派出所服務時，有民眾拾獲外籍人士護照，曾羽溱依護照所載資訊致電給對方，並以流利的英文表達通知，順利讓來台工作的外籍男子領回護照；單位主管表示，羽溱在所內與同事間關係良好，主要負責詐欺及犯罪預防宣導，如同事在業務上有問題，都會主動協助溝通。

▲新北女警曾羽溱外語能力強，剛到派出所服務，主動溝通協助外籍人士領回護照。（圖／記者陸運陞翻攝）

▼女警曾羽溱外型十分甜美。（圖／翻攝曾羽溱THREAD）