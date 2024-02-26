新北超正女警「出沒地點」曝！熱愛美食健身　這件事讓鄉民哭哭了

▲在PTT爆紅的新北女警曾羽溱，與任職於大安分局的同期同學穩定交往中。（圖／翻攝曾羽溱THREAD）

記者陸運陞／新北報導

近日有名女警在PTT上爆紅，玲瓏有緻的身材，又加上仙氣的外表，穿上帥氣的警服拍照，瞬間迷倒一堆網友，讓許多網友直呼「可讓他多開幾張單」。經ETtoday調查，該名女警本名曾羽榛，服務於新北市中和分局錦和派出所；側面了解，該名女警已有男友，並同為警務人員在台北市服務。

據了解， 今年24歲的甜美女警曾羽榛，警專37期畢業，109年10月初任就在新北市中和分局錦和派出所服務，至今已第4年；平時熱愛健身，也喜歡到處吃美食，平時鮮少與同事談論感情狀況，但據悉，目前與警專同期同學穩定交往中，同時期分發在台北市大安分局服務。

▲新北女警曾羽溱熱愛美食，常到處旅遊吃東西。（圖／翻攝曾羽溱THREAD）

鄉民被迷倒後，紛紛在網路上留言「拜託拿手銬銬我」、「拿槍射我，拜託」、「先去轄區違停了」、「我可以被她壓制然後強制上銬」、「哪天被判死刑，希望被她槍決」、「拜託用柔道寢技壓制我」、「標題改成：這樣的女警，你可以被她開幾槍」、「懇求這位超正女警的IG。」

▲新北女警曾羽溱熱愛美食，也喜愛健身保持身材。（圖／翻攝曾羽溱THREAD）

▼甜美女警PTT爆紅。（圖／翻攝IG）