　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1家4口遊池上遇劫！小貨車飆撞「媽重傷不治」　駕駛肇逃下場慘了

記者陳韻如／台東報導

台中張姓婦人與丈夫、2個女兒2022年11月6日同遊台東池上，晚間一行人步行走回民宿時，遭到一輛小貨車從後方撞飛，張婦傷重不治。肇事駕駛撞了人後竟肇逃，被警方循線追查，才於其家中將人逮捕到案，法官審理後，依過失致死、肇逃等罪，判他1年6月徒刑，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，並須提供100小時義務勞務。可上訴。

▲▼1家4口遊台東池上遇車劫！走回民宿路上被撞1死1傷　肇逃駕駛飄酒味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼1家4口走回民宿路上被撞，1死1傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼1家4口遊台東池上遇車劫！走回民宿路上被撞1死1傷　肇逃駕駛飄酒味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

經查，67歲的張婦與丈夫、2名女兒一同到台東池上旅遊，案發當日晚間7時許，一家人一起吃完晚餐後，選擇散步返回民宿，但沒想到，卻在途中遭到一輛藍色小貨車從後方撞擊，張婦當場噴飛倒地，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

該貨車肇事後竟加速逃逸，警方獲報後立即調閱周邊監視器調查，並以車追人，最終於一處民宅找到車輛，以及肇事的48歲徐姓駕駛；他向警方供稱，案發當下他知道車子有震一下，像碰到東西，但他仍將車開回家，並未停留於現場，警方後續也將徐男依法送辦，而檢方則將他提起公訴。

法院審理期間，徐男對於犯行坦承不諱，並已與張婦家屬達成和解，法官最終依過失致死罪判他7個月徒刑、又犯駕駛動力交通工具發生事故，致人死亡而逃逸罪，判1年2月，合併判刑1年6月徒刑，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，另須提供100小時義務勞務。全案可上訴。

▲▼1家4口遊台東池上遇車劫！走回民宿路上被撞1死1傷　肇逃駕駛飄酒味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

ET快訊
溫度大怒神！凍3天跌破10度　雨區「全台中獎」時間曝
快訊／開挖害三重屋傾斜！新北火速開罰
快訊／台南死亡火警！男陳屍客廳
知名連鎖火鍋店髒爆！「吃到蟑螂」嚇瘋一堆人　評論炸鍋
瑜伽褲正妹「蜜桃臀圓弧」網嗨翻　一看IG是「最美姑姑」
陸漁船2死！馬英九嘆「不可思議」　批政府毫無作為
一家4口走回民宿「媽媽被撞死」！　駕駛肇逃下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／石門民宅煮鍋忘關火外出　2樓狂冒濃煙...警消急灌救

快訊／開挖釀鄰屋傾斜！新北火速開罰：承、監造人處最重9萬元

同夥去年就被逮！扮和尚走私10kg毒品返台　21歲男效仿赴日也失敗

快訊／台南死亡火警！民宅起火10分鐘撲滅　行動不便男陳屍客廳

鐵捲門傷人現場曝！高雄男忘鑰匙「手動開電捲門」...斷臂見骨

富二代涉迷姦偷拍！女警做筆錄「突問1句」　受害女傻眼：沒同理心

1家4口遊池上遇劫！小貨車飆撞「媽重傷不治」　駕駛肇逃下場慘了

抽菸釀修車廠大火！害妻受困成焦屍　老闆一度不認罪…法官判免囚

快訊／北宜公路雙載機車自摔！兩18歲男慘墜5米深邊坡　雙雙送醫

阿里山達邦村小客車翻落5米深邊坡　3人脫困2女送醫

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

3台人在柬被逮 柬肅毒局長親執法 ｜20240227 ET午間新聞

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

快訊／石門民宅煮鍋忘關火外出　2樓狂冒濃煙...警消急灌救

快訊／開挖釀鄰屋傾斜！新北火速開罰：承、監造人處最重9萬元

同夥去年就被逮！扮和尚走私10kg毒品返台　21歲男效仿赴日也失敗

快訊／台南死亡火警！民宅起火10分鐘撲滅　行動不便男陳屍客廳

鐵捲門傷人現場曝！高雄男忘鑰匙「手動開電捲門」...斷臂見骨

富二代涉迷姦偷拍！女警做筆錄「突問1句」　受害女傻眼：沒同理心

1家4口遊池上遇劫！小貨車飆撞「媽重傷不治」　駕駛肇逃下場慘了

抽菸釀修車廠大火！害妻受困成焦屍　老闆一度不認罪…法官判免囚

快訊／北宜公路雙載機車自摔！兩18歲男慘墜5米深邊坡　雙雙送醫

阿里山達邦村小客車翻落5米深邊坡　3人脫困2女送醫

小S揭婚後大轉變「老公以前眼神獸慾」！　家中排行全說了：我最低

高中木聯／張峻瑋6.2局好投奪MVP　穀保家商達成二連霸

嘉義市公費流感疫苗　擴大6個月以上未接種民眾接種

新殺手鐧Sora「文字轉影片」　馬斯克喊「gg humans」

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

快訊／石門民宅煮鍋忘關火外出　2樓狂冒濃煙...警消急灌救

228事件77週年紀念追思　張善政：謹記歷史教訓、學習族群融合

快訊／開挖釀鄰屋傾斜！新北火速開罰：承、監造人處最重9萬元

王鴻薇質疑民主基金會成綠營小金庫　民進黨：國民黨今年起領更多

三重工地意外住戶急撤「有4名學生」　新北教育局發6千元慰問金

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

社會熱門新聞

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

台茂情侶疑公然猥褻　警方要查了

紅牌重機時速飆破百！　20歲騎士闖紅燈釀1死4傷

即／黃牌騎士轉倒撞汽車　遭車輪輾壓爆頭送醫亡

醫師劈腿！　護理師坐高島屋10樓牆外被拉下

三重房屋傾斜　2建築貼一起了

昏迷第7天！彰化小姊妹撐過關鍵危險期

蘇丹紅案　工廠處長羈押禁見、員工交保

1家4口遭小貨車飆撞！媽重傷不治　駕駛肇逃下場慘了

即／新北捷運工程挖破瓦斯管　捷運站旁噴火警戒中

即／泰國槍殺「少爺」逃回台　24歲男聲押禁見

撕開「帝寶名媛」李珍妮面具　不倫富商借3千萬繳卡費

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

AV女優桃園怜奈「19歲拍3部就引退」

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

結婚13天老公突暴斃！女星「幫闔上雙眼」現況曝

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面