1家4口遊池上遇劫！小貨車飆撞「媽重傷不治」　駕駛肇逃下場慘了

記者陳韻如／台東報導

台中張姓婦人與丈夫、2個女兒2022年11月6日同遊台東池上，晚間一行人步行走回民宿時，遭到一輛小貨車從後方撞飛，張婦傷重不治。肇事駕駛撞了人後竟肇逃，被警方循線追查，才於其家中將人逮捕到案，法官審理後，依過失致死、肇逃等罪，判他1年6月徒刑，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，並須提供100小時義務勞務。可上訴。

▲▼1家4口走回民宿路上被撞，1死1傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

經查，67歲的張婦與丈夫、2名女兒一同到台東池上旅遊，案發當日晚間7時許，一家人一起吃完晚餐後，選擇散步返回民宿，但沒想到，卻在途中遭到一輛藍色小貨車從後方撞擊，張婦當場噴飛倒地，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

該貨車肇事後竟加速逃逸，警方獲報後立即調閱周邊監視器調查，並以車追人，最終於一處民宅找到車輛，以及肇事的48歲徐姓駕駛；他向警方供稱，案發當下他知道車子有震一下，像碰到東西，但他仍將車開回家，並未停留於現場，警方後續也將徐男依法送辦，而檢方則將他提起公訴。

法院審理期間，徐男對於犯行坦承不諱，並已與張婦家屬達成和解，法官最終依過失致死罪判他7個月徒刑、又犯駕駛動力交通工具發生事故，致人死亡而逃逸罪，判1年2月，合併判刑1年6月徒刑，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，另須提供100小時義務勞務。全案可上訴。