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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「廢止義務役1年役期」公投提案　中選會3／15聽證會

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T74排用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲中選會公告，由領銜人季節提出「廢止義務役1年役期」公投提案，將在3月15日舉行聽證。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

據中選會公告指出，由領銜人季節提出的「廢止義務役1年役期」公投提案，將在3月15日舉行聽證，釐清本案是否適用公投法中的「重大政策之複決」等議題，並開放最多20人旁聽。

季節在去年12月8日領銜提出「您是否同意，廢止2022年12月29日國防部宣布『將民國94年次（含）以後出生之役男義務役役期延長為1年』之公告？」全國性公民投票提案，中央選舉委員會在今年1月的委員會議中，審議後認定有舉行聽證必要，藉以釐清相關爭點。

中選會最新公告指出，3月15日上午10時將就本案舉行聽證，邀領銜人季節、政府機關、學者專家及有關單位出席，聽證議題包括本案是否適用公民投票法中所稱「重大政策之複決」，以及提案內容是否不能瞭解其提案真意。

中選會表示，本案的理由書中，包括「我們基於一陰謀三不利（不利和平、國防、經濟發展）四大理由，反對政府延長兵役的作法」、「兵役延長是美國把台灣推向戰爭陰謀的第一步」等內容，使用「陰謀」兩字帶有負面意涵，非屬客觀、中立文字，有待釐清。

中選會說，理由書中也稱「顯然就是因為配合美國，美國想讓台灣變成烏克蘭第二」，但這段文字與國防部提出延長兵役是因「我國面對嚴峻區域挑戰變局，以及受到烏俄戰爭啟發省思，引發國人關注役期調整議題」不相符，是否有誤導之虞、模糊公投訴求的焦點，也尚待釐清。

中選會表示，本案開放旁聽，以20人為限，可在會前半小時到會場樓下大廳辦理登記。

義務役役期自今年起恢復為1年，94年次以後替代役體位役男役期也恢復為1年。

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關鍵字：

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