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首梯1年義務役懇親會登場　新兵：做好國民應盡義務

▲義務役恢復一年制。（圖／記者李毓康攝）

▲義務役恢復一年制。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

首梯1年義務役入伍至今，新兵訓練已超過1週，接訓部隊今天舉辦懇親會，其中步兵302旅還特地製作「班長不兇，因為在旁邊」的手牌，讓新兵在懇親時可與家人合影，場面溫馨逗趣。

軍聞社報導，負責首梯1年期義務役的陸軍步兵第302旅，今天舉辦「常備兵役2226梯家屬懇親會」，並由步2營營長主持座談會，會中特別針對訓練規劃、官兵福利待遇、住用環境，以及生涯規劃等事項作說明，讓家屬了解當前國軍部隊訓練要點與生活照顧做法，建立雙向溝通管道。

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報導指出，步2營火力連二兵李杰翰表示，經過1週的訓練後，對於軍中環境已逐漸熟悉，並慢慢步上軌道，未來會持續精進自我，做好身為一名國民應盡的義務。

李杰翰的家屬提到，對於兵役制度今年起調整為1年，抱持正面且樂觀的態度看待，也很放心將孩子交予國家訓練，讓孩子能夠更成長，並在未來為守護國家盡一份心力。

此外，陸軍302旅還特地製作大字卡，讓役男與家人拍照時可留念，字卡內容包括「今日我最大」、「挺國軍」、「班長不兇，因為在旁邊」等字句，增添創意也讓懇親現場笑聲不斷。

首梯1年制義務役男（陸軍2226梯）1月25日分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）入營，接受為期8週新兵入伍訓練。

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