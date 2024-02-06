蔡英文春節前視導部隊　1年義務役兵秀格鬥技、丟手榴彈

▲總統蔡英文春節勗勉北部地區戰備部隊暨與官兵代表會餐。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

農曆春節將屆，總統蔡英文6日上午前往新竹勗勉「陸軍第206旅步四營」、「北部地區防空部隊」、「陸軍第542旅聯兵一營」，先後視導近戰格鬥、手榴彈訓練及戰備部隊演練。蔡致詞時說，守護國家安全，需要每一個人的力量；她也提到，今年開始恢復一年期義務役，首批新兵已在上月入伍，她要請國防部落實執行各項訓練課程並滾動檢討，確保訓練品質及成效。

蔡英文致詞時說，再過幾天就是農曆春節。在春節前夕，她特別來到第三作戰區，代表國人同胞感謝弟兄姊妹對國家安全的努力和付出。她提到，「守護國家安全，需要每一個人的力量」，為了持續強化全民國防體系，從今年開始，我們恢復一年期義務役，首批新兵已經在上個月入伍。

蔡英文說，今天上午，除了到北部地區防空部隊了解裝備現況，也到陸軍206旅步四營，關心首批一年期義務役新兵的營舍環境和訓練情況，「我要請國防部落實各項訓練課程的執行，並且滾動檢討，確保訓練的品質及成效」。

蔡英文期許，各位弟兄姐妹持續勤訓精練，也精進自我。像是陸軍542旅的聯兵一營反甲排，在去年的天馬操演獲得「全軍第一」的殊榮，對於個人或部隊都是一大肯定。陸軍542旅的「迅雷跆拳社」，在三年多前首次組隊參加新竹縣縣長盃跆拳道錦標賽就全員獲獎。另外，部隊中也有弟兄姊妹很積極考取專業證照以及進修學位。

蔡英文說，她非常鼓勵大家持續提升個人的學識和技能，讓軍旅生涯更豐富，也能在崗位上發揮各項專業。最後，要再次感謝各位弟兄姐妹堅守崗位，讓國人能夠過個好年。休假的弟兄姊妹，也要多陪伴家人、注意自身的安全，預祝各位新年快樂。