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媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑

▲▼媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕昨日前往成功嶺探視70名台中市役男，現場也發漢堡、可樂跟春節小紅包，讓役男們笑得好開心。（圖／台中市政府提供，下同）

記者許權毅／台中報導

首批94年次、1年制義務役男在1月25日正式入伍，台中市總計有70位役男前往成功嶺進行新兵訓練。台中市長盧秀燕昨（31）日帶著漢堡、可樂等食物前往營區，替70名役男加油打氣，同時也致贈春節加菜金、小紅包，預祝部隊幹部、役男新年快樂，讓新兵們笑得好開心。

盧秀燕昨日前往成功嶺營區陸軍步兵302旅，慰勞陸軍第2226梯次台中市籍役男，受到熱烈歡迎，役男們各個活力滿滿，中氣十足地向盧打招呼。現場役男們享用市府準備的漢堡與可樂時，盧秀燕也特別逐桌發送小紅包，與役男們開心聊天、話家常，關心役男身體健康與適應情況，氣氛溫馨愉快。

▲▼媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕說，當兵是人生重要階段，以這些國軍英雄們為榮，期盼當完兵能為人生帶來更成熟的歷練、成為保家衛國的戰士，也歡迎役男們服役期間若有問題，可以向市府反應，祝福役男們服役期間、人生每個階段都順順利利。

▲▼媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑。（圖／台中市政府提供）

民政局長吳世瑋表示，市長十分關心市籍役男服役心情及入營後適應狀態，除議會期間在議會備詢或營區暫停探訪等特殊狀況外，市長都會在繁忙的公務中，抽出時間親自前往新訓中心探視慰勉役男，看到役男的成長讓市府感到欣慰又驕傲。

▲▼媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑。（圖／台中市政府提供）

昨日探視活動，陸軍第十軍團指揮部指揮官章中將偕政戰主任唐少將、陸軍步兵第302旅旅長黃上校及政戰主任蔡上校等接訓單位主官親自迎接盧秀燕，軍方表示將注意役男心理狀態，透過平時的約談、晤談等機制，協助役男儘速適應軍中生活。

▲▼媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑。（圖／台中市政府提供）

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