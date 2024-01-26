義務役恢復1年！士檢深入部隊與軍方座談：以司法作國軍堅實後盾

▲士檢深入部隊與軍方基層座談貫徹軍紀，重申速查嚴辦軍法案件決心。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

義務役恢復1年役期，士林地檢署顏迺偉檢察長日前親自帶同主任檢察官、借調辦理檢察事務官業務的軍法官，參加憲兵第202指揮部轄區軍事機關（部隊）違法案件應處及移送憲兵隊應注意事項座談執行作法會議，加強與軍事機關溝通，並持續依據「檢察機關辦理刑事案件與軍事機關聯繫要點」保持雙方暢通聯繫管道。

士檢表示，此次會議由憲兵第202指揮部蔣桂傑副指揮官主持，分別由憲兵指揮部法務科長李健榮中校就「部隊涉法案件應處作為及證據保全注意事項」，葉耀群主任檢察官就「部隊常見違法態樣暨司法偵查作為」進行專題報告，對於案件處理、被害人保護、現場蒐證、司法偵查等議題，充分進行討論，大家集思廣議，作為後續相關問題處理依據及參考。

▲顏迺偉檢察長與國防部最高軍法法院院長金甌少將等軍方幹部齊聚，彼此交換意見。（圖／記者黃宥寧翻攝）

綜合座談時，顏迺偉檢察長與國防部最高軍事法院院長金甌少將、憲兵第202指揮部蔣桂傑副指揮官、憲兵指揮部督察室魏銘俊副主任、空軍松山基地指揮部孫崇一副指揮官、空軍氣象聯隊李子儀副聯隊長、軍備局生產製造中心第202廠陳健中副廠長及各軍方基層幹部齊聚，彼此交換意見，凝聚執法共識。

座談過程期間，顏檢察長除積極回應軍方所提各項提案外，並藉此重申，法務部及最高檢察署非常重視國防部因應役期延長未雨綢繆所做的各項整備工作，同時表達堅定力挺軍事機關貫徹軍紀的各項法制作為。

檢察長表示，將來若辦理重大軍法案件（尤其涉及暴行犯上、抗命及聚眾鬥毆等破壞軍紀及動搖領導統御等案情）時，將請承辦檢察官本於職權，主動與原移送的軍事機關或其上級機關積極溝通聯繫，並視個案內容依法妥速偵辦，若對於偵查結果若查明涉有影響國防安全、領導統御、部隊紀律等嚴重情節而經個案審酌認有必要時，也將於依法起訴或爾後公訴蒞庭時向法院求處從重量刑，以司法作國軍的堅實後盾。