　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

義務役恢復1年！士檢深入部隊與軍方座談：以司法作國軍堅實後盾

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士檢深入部隊與軍方基層座談貫徹軍紀，重申速查嚴辦軍法案件決心。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

義務役恢復1年役期，士林地檢署顏迺偉檢察長日前親自帶同主任檢察官、借調辦理檢察事務官業務的軍法官，參加憲兵第202指揮部轄區軍事機關（部隊）違法案件應處及移送憲兵隊應注意事項座談執行作法會議，加強與軍事機關溝通，並持續依據「檢察機關辦理刑事案件與軍事機關聯繫要點」保持雙方暢通聯繫管道。

士檢表示，此次會議由憲兵第202指揮部蔣桂傑副指揮官主持，分別由憲兵指揮部法務科長李健榮中校就「部隊涉法案件應處作為及證據保全注意事項」，葉耀群主任檢察官就「部隊常見違法態樣暨司法偵查作為」進行專題報告，對於案件處理、被害人保護、現場蒐證、司法偵查等議題，充分進行討論，大家集思廣議，作為後續相關問題處理依據及參考。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲顏迺偉檢察長與國防部最高軍法法院院長金甌少將等軍方幹部齊聚，彼此交換意見。（圖／記者黃宥寧翻攝）

綜合座談時，顏迺偉檢察長與國防部最高軍事法院院長金甌少將、憲兵第202指揮部蔣桂傑副指揮官、憲兵指揮部督察室魏銘俊副主任、空軍松山基地指揮部孫崇一副指揮官、空軍氣象聯隊李子儀副聯隊長、軍備局生產製造中心第202廠陳健中副廠長及各軍方基層幹部齊聚，彼此交換意見，凝聚執法共識。

座談過程期間，顏檢察長除積極回應軍方所提各項提案外，並藉此重申，法務部及最高檢察署非常重視國防部因應役期延長未雨綢繆所做的各項整備工作，同時表達堅定力挺軍事機關貫徹軍紀的各項法制作為。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢察長表示，將來若辦理重大軍法案件（尤其涉及暴行犯上、抗命及聚眾鬥毆等破壞軍紀及動搖領導統御等案情）時，將請承辦檢察官本於職權，主動與原移送的軍事機關或其上級機關積極溝通聯繫，並視個案內容依法妥速偵辦，若對於偵查結果若查明涉有影響國防安全、領導統御、部隊紀律等嚴重情節而經個案審酌認有必要時，也將於依法起訴或爾後公訴蒞庭時向法院求處從重量刑，以司法作國軍的堅實後盾。

ET快訊
快訊／歹徒縱火砍傷經理　郵局慘況曝光
LIVE／柯文哲軍令！跑票開除黨籍　誰摔死李新？盛竹如有罪定
快訊／火燒郵局！　歹徒持開山刀搶劫砍經理
快訊／來台灣找朋友　男陳屍北車旁旅館
人妻當街遭性侵、拔毛慘死！　老公愣：不知道在做什麼
尾牙沒揪選將　柯文哲：一頓飯沒吃沒那麼嚴重
和周玉蔻吵起來了！　游錫堃罕見動怒連20罵
新竹爸帶女兒吃消夜「被圍砍骨頭露出」！　女驚喊：砍錯人了
快訊／謝淑薇逆轉奪澳網混雙冠軍！　生涯第7座大滿貫金盃到手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南投清水郵局驚傳搶劫！歹徒縱火後逃亡　經理遭砍傷送醫

宜蘭拖板車駕駛半夜恍神...自撞頭城大橋橋墩　頭+手腳受傷送醫

酒吧老闆37次酒駕、超速拒繳罰緩　執行署出狠招讓他捧出現金

黑熊Hundiv野放台東！2個月後傳死亡訊號　證實已長眠殼斗森林

快訊／來台灣找朋友…韓國男陳屍「北車旁商旅」！警封鎖現場

快訊／國1南下「轎車撞進緩撞車底」！　26歲男胸口疼痛送醫

新營民宅火警「洗澡來不及逃」母子雙亡　4歲女兒呼吸器搶命中

借錢哥出沒商圈找肥羊　台中警鷹眼識破這特徵活逮...揹3條通

本票騙房產手法曝！假債務換調解書　上億房產被過戶屋主全不知

義務役恢復1年！士檢深入部隊與軍方座談：以司法作國軍堅實後盾

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

快訊／南投清水郵局驚傳搶劫！歹徒縱火後逃亡　經理遭砍傷送醫

宜蘭拖板車駕駛半夜恍神...自撞頭城大橋橋墩　頭+手腳受傷送醫

酒吧老闆37次酒駕、超速拒繳罰緩　執行署出狠招讓他捧出現金

黑熊Hundiv野放台東！2個月後傳死亡訊號　證實已長眠殼斗森林

快訊／來台灣找朋友…韓國男陳屍「北車旁商旅」！警封鎖現場

快訊／國1南下「轎車撞進緩撞車底」！　26歲男胸口疼痛送醫

新營民宅火警「洗澡來不及逃」母子雙亡　4歲女兒呼吸器搶命中

借錢哥出沒商圈找肥羊　台中警鷹眼識破這特徵活逮...揹3條通

本票騙房產手法曝！假債務換調解書　上億房產被過戶屋主全不知

義務役恢復1年！士檢深入部隊與軍方座談：以司法作國軍堅實後盾

車銀優「想和往常一樣幫文彬慶生」　自彈自唱特選曲：謝謝你到夢裡來

誰來扛12強賽中華隊教頭？楊清瓏：人選討論中、組訓事務2月明朗

英特爾財測不如預期盤後重挫10%　攜手合作聯電也重挫4%

韓國首創「蔚山教育聯盟」10月舉辦　邀台、日、澳職棒潛力較勁

中投、欣裕確定充國庫　國民黨轟：黨產會違憲違法

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

韓國牛奶價格創14年新高！乳製品漲價　「中國冰淇淋」價格低爆紅

快訊／南投清水郵局驚傳搶劫！歹徒縱火後逃亡　經理遭砍傷送醫

新年吃大餐靠「解膩小幫手」！「可爾必思」新包裝青春滿載

宜蘭拖板車駕駛半夜恍神...自撞頭城大橋橋墩　頭+手腳受傷送醫

社會熱門新聞

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

辣妹醉倒天橋痛醒崩潰！撿屍男求：再一下下就好

新北重陽橋新設機車引道　預計3月通車

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

客戶拿磚頭怒砸裝潢工賓士　車窗＋板金都毀了

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

新北消防大隊爆收賄　8人移送新北檢

快訊／新北8消防員涉賄　2聲押、6交保

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

新北8消防員賣消息給葬儀業者　若涉賄面臨重判

更多熱門

相關新聞

一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機　

一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機　

義務役恢復一年役期，針對今（25日）入伍的首梯次陸軍2226旅，國防部帶媒體到成功嶺302旅拍攝新生報到狀況。根據軍方規定，役男在營內禁止使用中國大陸品牌的手機及相關資訊設備，包括小米、華為、OPPO等11個品牌，以強化資通安全。

避免讓年輕人虛擲1年　民眾黨團將提案成立「役男監督評估小組」

避免讓年輕人虛擲1年　民眾黨團將提案成立「役男監督評估小組」

成功嶺今徵集220名一年義務役入伍　新兵：國民義務他心甘情願接受

成功嶺今徵集220名一年義務役入伍　新兵：國民義務他心甘情願接受

清潔婦上班遇死劫　過馬路遭貨車撞擊亡

清潔婦上班遇死劫　過馬路遭貨車撞擊亡

空軍女中士以「買年資」騙同袍　爽A13萬

空軍女中士以「買年資」騙同袍　爽A13萬

關鍵字：

士林地檢署軍方義務役軍人

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

快訊／7-11開出2張千萬發票！

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

詹江村拒上《夜夜秀》　84字曝原因

DJ SODA跳科目三受傷送醫！

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面