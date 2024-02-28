現世報？毒蟲抓狂亂砸寺廟　下秒被「佛像尖頭」當場刺死

▲泰國男子搗毀佛像，卻被佛像刺死。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

泰國春武里府（Chon Buri）27日發生離奇案件，一名男子吸毒後，在寺廟裡到處鬧事，不僅攻擊僧侶，甚至闖入大殿搗毀佛像，最後竟被其中一尊佛像的「肉髻」、也是頭頂尖銳處刺進胸膛，當場身亡。當地人普遍認為，這正是因果報應的結果。

Thaiger報導，49歲的艾克（Ek）吸食冰毒後，在寺廟內失控暴走，首先毆打僧侶兼朋友貝斯特（Best），接著闖入佛寺大殿，把所有門窗上鎖後，開始搗毀每一尊佛像，讓信徒與居民嚇得趕緊報警。

一開始，警方擔心嫌犯持有武器，因此選擇在大殿外等待，過了一陣子卻發現，裡頭已經很久沒有動靜，於是決定破門而入。沒想到，他們震驚地目睹，艾克倒臥在血泊中，早已生命跡象，胸前還插著一尊佛像，肉髻尖頭處刺入胸膛。

警方根據現場證據研判，艾克試圖爬上最大尊的佛像，並且加以摧毀，卻意外滑了一跤，正好摔在下方的佛像上，最終因為銳器刺傷心肺，不治身亡。

案發過後，僧侶貝斯特向警方坦承，他會跟艾克一起吸食冰毒，未料好友當天上了癮頭，竟一直拿日光燈管毆打自己，他趕緊逃跑、向其他僧侶求助，對方卻轉頭衝進大殿，開始破壞佛像。他在坦承犯戒後，也因行為不端而被迫還俗。