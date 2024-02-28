台通緝犯遭轟頭亡「關鍵證人曝光」　2嫌棄屍後坐上他的車

▲石茂強在一處住宅被殺害後，才被棄屍於機場附近的廢棄餐廳。（圖／翻攝自dailynews.co.th）



記者吳美依／綜合報導

台灣通緝犯石茂強25日被棄屍在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近廢棄餐廳，頭部有3處近距離槍傷，一共4名台男與1名泰女涉案，其中2人已分別在台灣與柬埔寨落網。與此同時，泰國警方也已還原案發經過，關鍵證人則是一名計程車司機，親自載過剛剛棄屍完的其中2嫌。

44歲石茂強因為強盜和非法持有槍械，在台灣被通緝後逃至泰國，未料命喪異鄉。根據調查結果，他的陳屍地點並非第一案發現場，而是在泰女租屋處、一間位於曼谷叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road）的民宅內遇害。

Khaosod報導，25日，2名嫌犯駕駛一輛紅色馬自達（Mazda）棄屍後，就把汽車停在那裡，於Phatthanakan Road 3路口招了計程車，返回石茂強遇害地點、也就是泰女租屋處，準備展開逃亡。

而這名計程車司機就成為全案最關鍵目擊者，因為這項乘車資訊與其他證人的說法相符。附近居民表示，25日上午8時左右，一輛計程車來到拉普拉考路，2名華裔男子下車後，進入泰女租屋處。

▲石茂強在台灣被通緝而逃至泰國。（圖／翻攝自dailynews.co.th）



案發過後，5名嫌犯火速逃往柬埔寨，但目前已有2人分別落網。第一個是23歲泰籍女子Piyanuch Thammarat，她是泰國沙繳府（Sa Kaeo）當地人，27日在柬埔寨邊境小鎮波別（Poipet）被逮。第二個是台籍男子周宇凡（COU ,YU-FAN），逃回台灣於27日被依殺人、毒品等罪聲押禁見。

此外，泰國警方也確認了本案3大主要動機，包括非法生意、毒品問題，以及這群人之間的感情關係。他們正與柬埔寨警方合作，全力追緝剩下3嫌。泰國皇家警察（RTP）副總長塔尼楚旺（Thanee Chuwong）27日說，「儘管這起謀殺案是外國人在泰國互相攻擊的暴力犯罪，但泰國警方仍將加速調查，並且將罪犯繩之以法。」