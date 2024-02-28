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涉案泰女現身喊冤！　還原槍殺前「少爺」連喊3聲對不起

▲綽號「少爺」的石茂強頭部遭人開槍，涉案20多歲泰國女子逃亡柬埔寨被捕，27日返回泰國並公開接受提問。（影片取自YouTube，若遭移除請見諒）

記者張寧倢／綜合外電報導

台灣44歲通緝犯綽號「少爺」的石茂強在泰國遭槍殺，25日被棄屍在曼谷蘇凡納布機場附近一間廢棄餐廳，嫌犯之一的泰國籍女子27日從柬埔寨引渡返國。泰女否認參與謀殺棄屍，但承認當晚在租屋處聽到死者用中文說了3聲「對不起」，隨後聽見2聲槍聲，且其中一名42歲台灣嫌犯是她的男友。

▲▼台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺，涉案20多歲泰國女子在柬埔寨被捕後27日返回泰國。（圖／翻攝自YouTube）

▲台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺，涉案20多歲泰國女子在柬埔寨被捕後27日返回泰國。（圖／翻攝自YouTube）

泰國警方調查發現，涉嫌槍殺石茂強的嫌犯為4名台灣男子與20多歲泰國女子Piyanut Thammarat，一行人事後從泰柬邊境的沙繳府（Sa Kaew）潛逃至柬埔寨波貝（Poipet），再轉往首都金邊（Phnom Penh）。其中24歲男嫌周宇凡搭機逃回台灣遭聲押禁見，泰女則被柬埔寨當局逮捕後返國。

據泰國公共電視台與泰國郵報報導，北欖府警察指揮官威奇德（Wichit Bunchinwuthikul）表示，女嫌27日下午從沙繳府班孔路（Ban Khlong Luek）關口返國，她向警方供稱自己並未參與槍殺與棄屍，而是她的男友、其中一名台灣男嫌王鴻騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）夥同另外3人犯下罪行。她宣稱自己與死者沒有關係。

▲▼台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍。（圖／翻攝自泰媒YouTube）

▲台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍。（圖／翻攝自YouTube）

報導稱，雖然犯罪細節尚待釐清，但根據初步證詞暫未發現她直接參與謀殺。女嫌坦承案發的25日凌晨自己就待在曼谷租屋處的3樓，她聽見石茂強用中文說了3聲「對不起」，隨後就聽到樓下傳出2聲槍響，但不敢下樓查看，事發後也不清楚棄屍地點。

至於為何跟著逃亡，女嫌則解釋是其中一名嫌犯要她收拾衣服準備逃往鄰國，她知道事情不對勁，出於害怕就跟著出發前往柬埔寨。

據此前報導，女嫌租屋處是位於曼谷叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road）的一棟3層樓住宅，警方推測為凶手開槍射殺的第一案發現場。附近鄰居也提供目擊證詞稱，當天凌晨2點石茂強騎機車抵達，大約3點其餘4名男子搭車前來，不久後就聽到2聲槍聲。鄰居證詞與女嫌所述一致。

▲▼泰國驚傳台男遭開槍爆頭身亡，44歲死者石茂強疑似在一處住宅被殺害後，才被棄屍於曼谷機場附近一家廢棄餐廳。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

▲石茂強疑似先在女子租屋處被殺害後，才被棄屍於曼谷機場附近一家廢棄餐廳。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

泰國公共電視台指出，泰國女嫌的母親表示自己是柬埔寨人，女兒則在沙繳府亞蘭市（Aranyaprathet）長大，有一名台灣男友，先前在曼谷匯權縣（Huai Khwang）開了一家大麻商店，還曾經向男友索取3000萬泰銖（約新台幣2640萬元），疑似用於投資大麻生意。

►►►涉案泰女抓到了！台通緝犯遭槍殺爆頭　泰警：1男嫌逃回台灣

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