宿遷人民醫院大廳頂棚坍塌　曾奪該市首座國家優質工程「魯班獎」

▲江蘇宿遷第一人民醫院大廳頂棚坍塌，從下往上可看到主體大樓燈飾。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

江蘇宿遷第一人民醫院門診大廳採光頂棚20日晚間發生坍塌事故，由於當時為下班時間，未造成人員傷亡，肇因或為極端天氣下的凍雨所致，詳細情況仍由專業單位調查中。事件發生後，有民眾翻出該院曾獲評中國建設工程「魯班獎」國家優質工程，成為宿遷市首個獲獎的項目。

▲門診大廳採光頂棚坍塌，現場一片狼籍。（圖／翻攝封面新聞）

《極目新聞》報導，事發後，宿遷第一人民醫院工作人員表示，垮塌系惡劣天氣所致，因為下的是凍雨，很多年遇不到一次，「門診大廳垮塌區域正在進行維護，患者就診可去門診2樓，可繞開垮塌區域上2樓，也可從急診區上2樓。」

公開資訊顯示，宿遷市第一人民醫院是宿遷唯一一所公立三級甲等綜合醫院，佔地面積330畝，建築面積26.5萬平方公尺，總投資20多億元（人民幣，下同），於2013年2月開工建設，2016年7月19日正式對外使用。

▲江蘇宿遷第一人民醫院整體建築曾獲選「魯班獎」。（圖／翻攝封面新聞）

宿遷市第一人民醫院建築總體設計概念為「生命之河、希望之舟」，以住院樓做帆，以門急診、綜合樓做舟，象徵生命的希望。在「2016-2017年度第一批中國建設工程魯班獎（國家優質工程）複查工程名單」內129項工程中，該院位列序號106上，申報單位是中鐵建設集團有限公司，推薦單位是中國鐵建股份有限公司。

據了解，魯班獎每年評選一次，獲獎單位為獲獎工程的主要承建單位或參建單位，申報條件包括工程設計先進合理，積極採用新技術、新工藝、新材料、新設備等。

魯班獎評選辦公室相關負責人曾表示，「已有的這些突發案例與魯班獎並沒有實質關係，所以我們越來越慎重，會做大量核實的工作，也會請專家到現場看，目前，魯班獎還沒有撤回獎項的案例。」