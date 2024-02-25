彰化小姊妹仍陷重度昏迷！與死神拔河...醫療團隊禱告畫面曝

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟，22日晚間遭74歲蕭男無照駕駛休旅車撞飛，輕傷的弟弟已出院返家休養，但2姊妹腦部重創，昏迷指數3，目前仍在醫院搶救。今（25）日院方表示，2姊妹的病情並無變化，仍未脫離險境，醫療團隊仍持續與死神拔河，希望2姊妹能夠度過難關。

▲彰基總院長陳穆寬 (左三)帶領醫療團隊為陳小妹禱告。 （圖／記者唐詠絮翻攝）



據了解，10歲的大姊目前正在彰化秀傳醫院治療，狀況與昨日相同（為昏迷指數3）無任何改變，秀傳醫院醫療副院長李佳穎昨日表示，姊姊目前仍屬於最深度的昏迷，有沒有辦法度過難關，就看未來3到5天的關鍵期，醫護團隊就是盡最大努力跟死神拔河，希望能爭取到多一點的時間，有機會可以恢復。

▲教育部廖興國主任秘書（右三）來探視陳姓姐姐。（圖／記者唐詠絮翻攝）



至於9歲妹妹，彰化基督教兒童醫院神經外科主任張尚文醫師24日表示，妹妹一開始到院的時候是極度不樂觀，甚至擔心可能在24小時內就會變小天使，但沒有想到陳小妹妹還是很勇敢的堅持了下來，雖然用了3種升壓劑，血壓還是上上下下的不穩定，但還是慢慢的往比較穩定的方向，至於氣胸的部分仍插管引流中。

彰基總院長陳穆寬昨天上午帶領醫療團隊為妹妹祝福禱告、求主保守她可以早日康復，且彰基會負擔所有的費用，希望家屬能夠在沒有後顧之憂。昨天下午，教育部主任秘書廖興國也分別前往彰基、秀傳醫院探視2姊妹，並贈予慰問金給予女童的叔叔。

▲教育部主秘廖興國（左）前往探視陳姓女童，並贈予女童叔叔慰問金。（圖／記者唐詠絮翻攝）