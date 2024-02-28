台南取締噪音車1年開罰480萬元　降噪有感陳情減少

▲台南市環保局結合警察局、監理站等單位，27日晚間於中正南路沿線展開聯合稽查，環保局長許仁澤前往業務視察，重申本市取締噪音車決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市環保局啟動「寧靜專案」以來，多管齊下管制噪音車有成，陳情數量較過去少2成，27日環保局長許仁澤視察執行情形，現有19套聲音照相儀器中，15套固定式架於永康、東、安平等高陳情區域，4套移動式則不定點架設於41處噪音車常出沒區域路段，112年度開罰金額超過480萬元。

台南市環保局今年度除延續專案執行，更至改裝店家宣導勿使用非認證排氣管，呼籲改裝車主儘速辦理排氣管認證作業，以免遭罰。

環保局說，改裝車輛產生的噪音問題讓人難以忍受，尤其是週五晚間或是假日時段更甚。永康區是人口數最多區域，中正南路(台1線)為進入市區主要道路，晚間車輛呼嘯而過伴隨噪音擾民。

台南市環保局結合警察局、監理站等單位，27日晚間於中正南路沿線展開聯合稽查，環保局長許仁澤前往業務視察，重申本市取締噪音車決心，希望還給市民一個寧靜的夜晚。多位永康區議員及服務處代表蒞臨指導，對於科技執法運作情形實務給予諸多建議並慰問執勤人員的辛勞。

市長黃偉哲表示，汽機車在道路上危險駕車、競速，使用改裝車輛發出巨響惹人注目，滿足虛榮心卻嚴重危害社會治安及用路人安全，呼籲騎士勿擅自改裝車輛、勿危險操駕，違者將依噪音管制法處新台幣1800至30000元不等罰鍰。

許仁澤局長表示，2023年噪音車取締告發成效相較前一年提升38.7％，顯見隨稽查量能提升以及精準打擊，管制見效。今年除持續執行寧靜專案，更透過市府跨局處噪音車管制平台會議，啟動源頭改裝店家稽查，一一向店家宣導應使用經環境部認證之排氣管，擴大管制作為。

環境部今年度推動替換用排氣管認證作業，未來使用認證管之改裝車主，都需上環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」進行登錄，再由環保局通知檢測，2024年12月31日前為緩衝期，2025年未辦理認證之改裝管，可依道路交通安全規則裁處900至1800元。