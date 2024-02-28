快訊／台南嘉南大圳大寮排水溝驚見人車落水　女子成浮屍

▲台南市佳里嘉南大圳支線大寮排水溝，28日上午驚見人車落水，消防人員到場發現1名短髮女子面朝下浮在排水溝內，經迅速下水搶救，發現已死亡多時。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市佳里嘉南大圳支線大寮排水溝，28日上午8時3分許驚見人車落水，台南市消防局據報迅速出動佳里、七股消防分隊前往救援，消防人員到場發現1名短髮女子面朝下浮在排水溝內，經迅速下水搶救，發現已死亡多時。

台南市消防局119勤務中心接獲佳里分局警方轉報，位於佳里區成功路佳龍橋往東嘉南大圳支線大寮排水溝有人落水，排水溝河道中發現機車及1名民眾趴浮水中，疑似已無生命徵象，119派遣佳里、七股兩分隊，共計出動3車8人前往援。

佳里分隊到達現場，果真見到河道內有1部機車及1名民眾趴在水中，疑似OHCA，消防人員馬下水將民眾救上岸，惟發現名短髮、年約40歲左右的女子已死亡多時，身體已僵硬。警方以車查人，查出死者為57歲金門人李姓女子。

究竟死者係不慎人車摔落大排水溝意外溺死或其他原因致死，正由佳里分局警方報請檢察官相驗調查中。

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