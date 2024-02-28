航班已經在等了！地方媽媽衝銀行匯30萬給聯合國大兵　行員報警

▲彰化一名林姓家庭主婦險遭愛情詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化一名林姓家庭主婦上臉書時，邂逅自稱聯合國大兵的男子，在男子每天噓寒問暖下，林女在2周內陷入情網，並聽指令衝到銀行想匯款30萬，好讓男子來台與她相聚。幸好銀行員察覺林女遭詐騙，機警報警，林女才驚覺自己遭到典型「海外士兵愛情詐騙手法」詐騙。

彰化警分局民族路派出所27日接獲彰化市曉陽路上一間銀行通報，有民眾疑似遭到愛情詐騙，意圖匯款30萬元到私人帳戶，行員不願意幫她匯款並通報員警到場。據瞭解，該名林姓女子為家庭主婦，經員警耐心說明並以「海外士兵愛情詐騙手法」案例勸說，林女才恍然大悟，保住買菜錢30萬元。

原來，林女在臉書偶然認識自稱聯合國大兵的男子，男子自稱正在替聯合國衛隊作戰，2週內每天都對林女噓寒問暖，並佯稱需要台幣30萬購買機票，才能來台相聚。

林女深信不疑，於27日10時46分至銀行填寫好匯款單準備匯款，經行員機警發覺有異，通報民族路派出所2名女警到場關懷提問，女警見林女年紀與自己的母親年紀相近，很怕她受騙，耐心解釋說明這是典型「海外士兵愛情詐騙手法」，林女才驚覺受騙。

彰化警方呼籲，詐騙手法日新月異，但不變的目的就是為了要騙取民眾財物，民眾切勿輕易聽信詐騙集團的話術，提醒民眾多多關懷家人。倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線查證或向110報案，共同守護自身財產安全。