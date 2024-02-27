白天付30萬幫網友贖寶箱　高雄女晚上又想匯4.8萬給「親愛的」

▲周婦早上才遇愛情詐騙，臨櫃匯款30萬元被阻止。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名周姓女子在網路上認識一名外籍男子，兩人聊天後，周女對男子產生好感，外籍男聲稱有一個寶箱要運回台灣，只要周女付30萬運費就能獲利，還可當兩人的愛情基金，還好及時被行員、警方阻詐。未料，當晚警方又接獲周女在超商買4萬8千元點數要給網友，對方還喊她「親愛的」，讓她整個大暈船，所幸及時發現將點數全退款，再次攔阻愛情詐騙。

岡山分局22日上午10點多接獲銀行來電，行員表示，有一名周姓婦人臨櫃匯款新台幣30萬元，稱家中親戚變故需要用錢，不過行員發現，收款帳戶被列為警示帳戶，緊急報警。

警方到場後，周婦表示，她在網路結識一名外籍男子，雙方正在談戀愛，對方稱在英國有一個寶箱即將運回台灣，只要周女提供運費就能保證獲利，並可作為雙方愛情基金，周女便依對方指示臨櫃匯款30萬元。

員警將對方聯繫方式封鎖，並告知周婦，這是常見的愛情詐騙手法，她才認知自己可能遭到詐騙，所幸機警行員及時聯合警方攔阻成功詐騙。

▲警方替周婦封鎖詐團後，詐團又透過其他管道找到周婦，並騙她買4萬8000元點數。（圖／記者許宥孺翻攝）

原以為周婦不會再上當，未料，同日晚間8點多，警方又接獲超商店員通知，指出有一名婦人買了高達4萬8000元的點數，疑似是被詐騙。

警方到場時，發現又是周婦，且她說詞反反覆覆，一眼識破她肯定又遭詐騙。周婦慌張表示，是親戚拜託她去購買點數，後又辯稱，是網友告知購買點數可保證投資獲利。

▲對方喊她「親愛的」，周婦就暈船了。（圖／記者許宥孺翻攝）

在警方苦苦勸說下，周女終於提供對話內容，員警發現又是愛情詐騙，詐騙集團不斷以「親愛的」稱呼周婦，且員警驚覺，上午已阻詐成功一次，並將對方的聯繫方式封鎖，未料詐騙集團又透過其他網路交友管道施以愛情詐騙，所幸及時發現，最後周婦在警方的陪同下將點數全數退款，再次成功攔阻詐騙。