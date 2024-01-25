媽媽沉迷抖音「花了150萬」　她見直播主傻眼：有家室的男人

▲原PO驚見媽媽手機，竟斗內直播主快150萬。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我媽媽在抖音花了快150萬！」一名女網友崩潰表示，媽媽迷上一位抖音直播主，長期以來都會偷偷「充值現金」給對方，至今噴了快150萬新台幣，這些都是爸爸工作的辛苦錢，若把媽媽手機藏起來，就會威脅不想活。文章曝光後，網友好奇是哪個直播主，原PO則回「 一個有家室直播唱歌的男人！」

一名女網友在Dcard表示，媽媽是個家庭主婦，個性沉默且自卑，也沒什麼朋友和特別興趣嗜好，原PO怕她無聊，於是下載抖音給她娛樂一下，殊不知讓媽媽掉入暗黑大錢坑。

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原PO緩緩道來，前幾年媽媽迷上一個抖音直播主，只要醒著就看影片，可以從早上看到凌晨，就連原PO想和她說話，媽媽也完全不搭理，「眼裡只有抖音」。

直到去年，發現媽媽在這位直播主花了150萬，甚至私下挪用哥哥的存款，但原PO嘗試向媽媽溝通、把手機藏起來，反而變反效果，「她會說她不想活了，每天都悶悶不樂，大家看了也很難過，真的很怕她有憂鬱症去輕生。」

直到現在媽媽一樣會在直播主上撒錢，只是不像以前誇張，原PO焦慮直呼，「每個月都還是會在上面花到幾千到萬不等，很擔心她突然一個衝動又下手了好幾萬！」

話鋒一轉，原PO透露家裡有3個孩子，爸爸靠著苦力活扛起一家5口的經濟重擔，而媽媽卻把辛苦錢花在一個陌生直播主身上，讓原PO感到不值得，「有點心痛！」最後，原PO也附上媽媽儲值抖音的手機頁面，每幾天就充值「600至2000元（人民幣）」不等，底下更顯是共計32萬5482人民幣（約143萬多元新台幣），讓原PO求問「大陸抖音能限制儲值嗎？」

底下網友搖頭直呼，「好誇張，為什麼有大陸抖音儲值的辦法呢？」「傻眼欸，到底是什麼樣的主播這麼迷人？」「抖音一響，父母白養，結果你們反過來」、「蝦X直播也是這樣，我媽看水晶直播看到買了好幾萬，他們主打陪伴，稱呼姐妹還有群組，很多人就是做家事放著聽，會覺得有人陪，我媽買了一大堆水晶還賣不掉」、「抖音想要儲值錢，還要台胞證實名制+中國銀行帳戶，你媽媽也是很有決心，要不要試著檢舉她的帳號，讓她被鎖就不用擔心了」。

原PO也補充說道，媽媽與直播主有一個小群組，裡面有姊妹團洗腦，頻頻稱直播主家很可憐。至於是哪位直播主？原PO回應，「 一個有家室直播唱歌的男人！」

也有網友稱，「那些大陸APP儲值不是要有大陸銀行卡嗎？小心你媽媽被捲入詐騙案」；其他人回應，「可以門號繳款」、「我抖音可以直接用台灣的卡刷耶，跟平常買東西一樣」。