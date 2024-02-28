藍推陸配取得身分證縮至4年　綠委點一關鍵法條：不公平也無一致性

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團日前公布新會期優先法案，其中包含「陸配取得身分證年限比照外配，六年改四年」，引起討論，還有民眾發起連署活動反對。民進黨立委王定宇今（28日）表示，世界上所有國家人民成為台灣人配偶或新移民，都需要放棄原生國國籍，僅中配不用，且70歲以上雙親以及12歲以下孩童還可以依親來台，使用台灣社會福利和健保，他強調，若要討論公平，應該要先思考越南籍、印尼籍、日本、歐洲、美國跟中國籍配偶的差異性，並作出調整。

王定宇指出，就算不討論中國對台軍事經濟外交威脅，單純就外籍配偶公平一致性來看都有待商榷，「世界上所有國家人民成為台灣人配偶或新移民，都需要放棄原生國國籍，只有中籍配偶嫁來台灣並不需要放棄」，這並不公平也不一致。

王定宇指出，中籍配偶還有一項特殊規定，70歲以上雙親以及12歲以下孩童都可以依親來台，使用台灣社會福利、健保、醫療資源，單純就公平性跟一致性來看，目前台灣對待所有新移民並不公平，若要討論公平，應該要思考越南籍、印尼籍、日本、歐洲、美國跟中國籍配偶的差異性，並作出調整。

王定宇直言，中國當前醫療資源嚴重不足，這樣大量縮短歸化期程，台灣醫療量能能不能應付？也必須做通盤討論，最值得深思的是，「國民黨取得比民進黨多一席立委，在立院當務之急卻是幫助中國進入台灣，而非如何強化台灣經濟、國防、安全跟主權」，跟台灣人民希望的明顯有落差。

王定宇指出，這個案子引起很大反彈，社會並沒有共識，沒有充分討論跟共識下，還有很多事情要做。國民黨若要強推，社會反彈的力道可以預期。