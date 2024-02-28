墨西哥2市長候選人「慘遭連環槍殺」　命案現場離奇相似

▲2名市長候選人遇害後，馬拉瓦修警察在街頭站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥米卻肯州（Michoacan）檢察官辦公室證實，中部城市馬拉瓦修（Maravatio）2名市長候選人26日先後遭到殺害，2案不僅發生在同一座城鎮，也只相距幾小時，命案現場情況更是離奇相似，皆陳屍在自己的汽車上，而且身上都有槍傷。

檢方聲明透露，左派執政黨「國家復興運動」（Morena）的雷耶斯（Miguel Ángel Reyes）是一名醫師，26日在任職醫院附近被發現身亡。幾小時過後，保守派「國家行動黨」（National Action Party）的佩雷斯（Armando Pérez）也被發現離世。

墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）27日在例行記者會上表示，這些殺戮是「不幸的」。2個政黨也都譴責暴力命案，並且要求為他們的候選人伸張正義。

“Maravatío”:

Porque en menos de 12 horas, fueron asesinados el morenista Miguel Ángel Reyes y el panista Armando Pérez Luna, ambos candidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán. pic.twitter.com/vlOCBgHtJv — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 27, 2024

今年6月2日，墨西哥超過1億選民將投票選出2萬375份公職，包括正副總統、聯邦及地方公職。而墨西哥安全部長羅德里奎（Rosa Icela Rodríguez）2月初曾說，政府正努力遏止大選前的暴力事件。

不過，分析人士接受CNN採訪時指出，在墨西哥，政治暴力通常在選舉季節激增，而今年恐怕成為歐布拉多6年任期內暴力情況最嚴峻的一年。

根據非政府組織Data Cívica，光是今年1月就有36起暴力案件與政治選舉有關。諮詢公司Intergralia Consultants報告顯示，自從去年9月大選開跑以來，已有8名候選人被殺。眾所皆知的是，犯罪集團會金援競選活動、恐嚇候選人並且暴力干預，迫使政治人物與其合作，藉此換取犯罪過後的豁免權。