台通緝犯在泰遭槍殺！臉書狂曬「幹架王」　原來是重機界法拉利

▲台籍通緝犯石茂強在泰國遭槍殺，臉書經常貼出重機的照片。（圖／翻攝自石茂強臉書，下同）



記者黃資真／桃園報導

泰國素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）旁一處廢棄商店，25日傳出一名男子遭槍殺身亡，頭部有3個彈孔，全身皆是刺青，手臂上還刺有大大的「羅」字，今（26）日刑事局證明死者身分為強盜通緝犯石茂強，其個人臉書還貼有多張杜卡迪重機的照片。

台人傳出在泰國遭槍殺一案，新聞被轉貼到臉書社團「爆料公社二社」，網友們討論的沸沸揚揚，其中有人留言指稱該名男子名為石茂強，是中壢人，但他好幾年沒看到人，並分享石的臉書。

從石茂強的個人頁面可以看到，簡介寫著「你永遠不會知道自己走的路會走到什麼地方」，也頻繁更換大頭貼與封面照，而他最常PO出自己的亮紅色杜卡迪Street Fighter，尤其杜卡迪被譽為「重機界法拉利」，也有人稱作「街頭幹架王」，新車價百萬起跳，要價不斐。

根據泰媒報導，素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）附近一間廢棄商店間發現一具男性屍體，泰國警方獲報後立刻前往調查，發現死者為台灣男性，其中頭部左側2處、右側1處槍傷，總計中3槍，粗估死亡時間超過5小時。

對此，刑事局今證實死者為44歲在逃通緝犯石茂強，去年2月8日因槍砲彈藥刀械管制條例、強盜、過失傷害等案件遭到桃園地檢署發布通緝，他因此逃亡泰國，但詳細的案發原因仍待進一步調查釐清。