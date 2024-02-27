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桃園旅宿及觀光遊樂業再奪雙料特優　旅宿考核五連霸

▲桃園旅宿及觀光遊樂業考核再奪雙料特優

▲桃園旅宿及觀光遊樂業考核再奪雙料特優，觀旅局長周柏吟(右)前往受獎。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助各地方政府健全旅宿業管理制度，保障旅客旅遊住宿優質環境與服務，交通部觀光署辦理「112年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」，桃園市政府觀光旅遊局在全體旅宿業及市府團隊通力合作下，五度蟬聯全國最高評比「特優」佳績。其中，觀旅局許智揚專員更獲選「政府機關優良觀光人員」。

▲桃園旅宿及觀光遊樂業考核再奪雙料特優

▲桃園旅宿及觀光遊樂業考核再奪雙料特優，旅宿考核五連霸。

此外，桃園轄內的小人國主題樂園更自開園以來持續榮獲觀光遊樂業考核競賽「特優」佳績，日前在「2024觀光節慶祝大會」上接受交通部觀光署頒獎。市府觀旅局局長周柏吟27日表示，桃園市能夠五度蟬聯全國旅宿考核最高獎項實屬不易，但這也充分表示桃園市政府觀光旅遊局具備完善的旅宿業管理制度與獨具亮點的行銷作為。

▲桃園旅宿及觀光遊樂業考核再奪雙料特優

▲觀旅局許智揚專員更獲選「政府機關優良觀光人員」。（圖／觀旅局提供）

而於本次考核區間，桃園市政府持續在非法旅宿管理輔導及合法旅宿行銷面上推出諸多作為，管理方面主要著重於非法旅宿之管理及輔導，對於難以查緝之日租套房，透過訂房取證、檢舉獎金等方式打擊非法；針對長期違規且無合法可能之非法業者，桃園市政府更祭出斷水、斷電等強制作為，讓非法業者強制歇業，積極保障消費者住宿安全。輔導方面，積極透過跨單位協調、公告具人文或歷史風貌區域及劃設休閒農業區，增加民宿設立區域；開放合法房屋證明及結構安全鑑定等方式申設民宿，設置在地輔導站協助輔導民眾合法申設，讓桃園自109年疫情爆發後，合法民宿仍能逆勢翻倍成長，帶動桃園觀光發展。

▲桃園旅宿及觀光遊樂業考核再奪雙料特優

▲小人國主題樂園持續榮獲觀光遊樂業考核競賽「特優」佳績。（圖／觀旅局提供）

周柏吟局長進一步表示，桃園市於觀光行銷方面亦獨具亮點，例如辦理「桃園好棧」及「民宿管家學校」的評鑑與輔導，以星級旅館及好客民宿各項評鑑指標為主，增加環境永續、創意體驗及使用者體驗等加分項目，打造桃園優質旅宿，創造A-HA及WOW的驚艷感，讓旅客對桃園旅宿有溫度的服務留下驚喜的感動及深刻印象，以推廣桃園旅宿品牌形象；與日本神戶及福岡簽定觀光交流MOU，針對自由行、團體旅遊及馬拉松、修學旅遊等客群，進行兩地政府單位、旅宿業及旅行業等產業公協會間之觀光經驗分享、旅遊產品包裝及行銷宣傳等多面向合作。

▲桃園旅宿及觀光遊樂業考核再奪雙料特優

還有，推動政府與旅宿公協會間之互動，辦理國外旅遊推介會、補助旅宿公協會辦理相關活動及計畫，促進旅宿發展等，讓桃園市政府能夠在「112年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」再次榮獲「特優」殊榮，成為全國各縣市中成為學習標竿，更深獲交通部觀光署高度肯定。

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