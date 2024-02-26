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教授罵人不帶髒字！批前女友像「進香團大嬸牙齒浸咖啡」被起訴

▲▼印度一名男子多次電話騷擾陌生女子，最後狠遭活活打死。（示意圖，非本人／取自Pixabay）

▲男教授疑不滿被分手，傳信件訊息批判前女友身材外貌，不帶髒字仍被依《跟騷法》起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

某私立大學男教授不滿在網路結交的女友，見面交往2個月後提議分手，竟接連寫了多篇電子郵件、訊息，批評女方身材外貌，實際上比照片多了10公斤，一看到她喝咖啡牙齒浸到咖啡裡，就覺得受不了，整個晚上像是跟進香團大嬸在相處，女方請教授停止發信也沒用，台北地檢署26日依《跟蹤騷擾防制法》將教授提起公訴。

據了解，50多歲的男教授是在2023年2月間，註冊專門提供熟齡男女交友的網站，認識了1名也是50歲左右的女性心理諮商師，雙方隔空交談感覺不錯，因此相約到台北市寧夏夜市、咖啡廳等地見面多次，並進一步發展成男友朋友。

但女方在交往1、2個月後，覺得教授似乎和前妻仍有糾葛，無法繼續相處下去，主動提出分手，原本斯文的教授突然大翻臉，開始寫長信、傳訊息，批評女方的不是，包括見到本人發現多了10公斤，質疑是拿10年前的照片來修圖。

教授用的字句完全不帶髒字，卻極盡批判能事，說到在咖啡廳看到女方的牙齒，浸到咖啡裡的那一剎那，就讓他感覺到不舒服，言行舉止不像個淑女，害他整晚像是在跟進香團的大嬸喝咖啡。

女方回信請教授既然已經分手，就不要再聯絡了，可是教授沒有停止接連的文字攻擊，女方因此一狀告上警局，案經檢察官調查，認為雙方原本是男女朋友，教授經制止仍反覆持續以寄送文字等方式，影響女方日常生活，已經構成跟蹤騷擾行為，因此依法起訴。

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