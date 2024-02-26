　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「超正女友3萬7」他狂嫌2缺點分手　全場怒噴：一堆人搶著要

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲友人狂讚女友超正，但原PO卻是各種嫌棄。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「如果是大家會分嗎？ 」一名男網友抱怨，女友身材好又長得漂亮，且人緣好又體貼，偏偏2個缺點讓原PO無法釋懷，「奶真的很小」及月賺3萬7000元很少，「我是希望另一半薪水有5萬，只是要求她達到平均薪資。」文章曝光後，引來全場網友怒噴「跟著你感覺倒八輩子的霉！」

一名男網友在Dcard以「覺得女友不太好」為標題發文，他開頭就抱怨162公分、44公斤的女友「奶真的很小」，儘管她腿長、身材比例好，也很會打扮化妝，帶出去都會被友人誇讚是正妹，仍讓原PO雞蛋裡挑骨頭，「缺點就是賺錢賺蠻少！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO自曝是工程師，薪水是女友的3倍左右，「女友才賺37K，是應屆畢業生，未來大概也只能領這樣...」由於希望女友能賺多一點，原PO要她去考證照，但女友總是撒嬌回應下班很累，「我是希望另一半薪水有5萬，只是要求她達到平均薪資。」

原PO還說，也曾勸女友換到高薪行業，但女友認為搬出去租屋有風險，再度讓原PO感到反感，「真的要走到未來很沒希望！」事實上，女友家境並不差，目前住在家裡，自認月存1至2萬不是問題，加上爸爸打算買車給她。

但原PO依舊不滿意，「好像不是自己理想伴侶，她很躺平不進取。」話鋒一轉，原PO提到女友的優點，像是個性貼心、喜歡照顧人、願意AA制、人緣好、會幫忙按摩等，「常常喜歡付出，但總覺得女友很好不是未來好對象...如果是大家會分嗎？」

底下網友怒噴，「除了不想繼續進修以外，其他都很優秀吧，你根本就是嫌她奶小在找理由分手，要分就快分不要耽誤人家」、「滿滿的嫌棄欸！不接受大可以分手，為啥一直想要改變別人，那是你想要的，不是女友想要的，建議放過對方」、「拜託趕快分手啊，超級不值得的，跟著你感覺倒八輩子的霉」、「她如果單身，一堆人搶著要，這麼優秀的女生跟你在一起真的超浪費」、「上來公審你女友有事嗎？」「你女友唯一的缺點就是看上你」。

不過也有網友質疑，「很難不覺得在反串」、「感覺是反串，可以秀出原文了」、「沒事不要發這種憤世嫉俗的幻想文，還什麼人生好隊友」。

ET快訊
醫美名醫惡行再＋1　染血針頭亂丟遭罰
「想看大西瓜+黑絲」　82萬女神Coser寵粉傳照…全網暴動
8旬嬤心臟驟停「7醫院拒收」身亡！　南韓政府祭最後通牒
台中七期新商場還沒開幕遇墜樓　知情人士曝：晨會前先放大明咒
把酒精當額溫槍！他雙眼被噴　求償502萬結果曝
武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送
恐怖女租屋堆滿垃圾　十幾具貓犬屍骨活活餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「超正女友3萬7」他狂嫌2缺點分手　全場怒噴：一堆人搶著要

威力彩衝5.3億！3星座財運爆棚　命理師：第1名正偏財都旺快去買

趕不上列車　日本妹伸雨傘「強迫開門」！列車長1招反制…全場大讚

嫌犯慘死警局！屏東殺人警起底　石明謹氣炸：把罪犯當英雄

宅男弟脫單！幸福喊「合過八字是正緣」　家人崩潰：積蓄被騙光

飯煮不夠！婆婆遞給媳「半碗飯」被拒火了　一票看傻：實在有夠髒

啪啪後急問「這件事」！婦科名醫笑了：你的精子沒那麼厲害

「1款低調包包」路上超多人拿　男女都愛！網認證：百搭又便宜

出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

女外送員遭撞亡...女兒認屍淚崩　父忍喪妻痛安慰「肇事男5萬交保」

19歲非裔是土生土長台灣人　曾搭小黃嚇壞司機愣了10秒

見巨型汪孫熱情找她怕爆！　急喊「偶不素阿嬤」全家笑爛

「超正女友3萬7」他狂嫌2缺點分手　全場怒噴：一堆人搶著要

威力彩衝5.3億！3星座財運爆棚　命理師：第1名正偏財都旺快去買

趕不上列車　日本妹伸雨傘「強迫開門」！列車長1招反制…全場大讚

嫌犯慘死警局！屏東殺人警起底　石明謹氣炸：把罪犯當英雄

宅男弟脫單！幸福喊「合過八字是正緣」　家人崩潰：積蓄被騙光

飯煮不夠！婆婆遞給媳「半碗飯」被拒火了　一票看傻：實在有夠髒

啪啪後急問「這件事」！婦科名醫笑了：你的精子沒那麼厲害

「1款低調包包」路上超多人拿　男女都愛！網認證：百搭又便宜

出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

用到蘇丹紅辣椒！北市曝「香辣豬肉產品」流向　全聯菜䔕餅已全下架

再揭醫美名醫惡行！為省清運費　針頭染血廢棄物竟丟捷運垃圾桶

韓國瑜祝賀日本天皇「生日快樂」　朱立倫、柯文哲舊地重遊零互動

藍擬召委禮讓黃珊珊？賴士葆電話被打爆　急澄清「我挺羅明才」

「想看大西瓜+黑絲」　82萬女神Coser寵粉傳照…全網暴動

神曲〈NIGHT DANCER〉爆紅破億點擊！　imase宣布7／17來台開專場

郭靜暴瘦3公斤拼了！　預告開唱「火辣露1部位」

台中七期新商場還沒開幕遇墜樓　知情人士曝：晨會前先放大明咒

寄存證信函也沒用！房客租約到期「賴著不搬」…悲喊：我中風了

米哈遊申請《星布谷地》新商標　外界狂猜布局模擬經營新作

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

生活熱門新聞

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

新北超正女警爆紅！IG找到了

低溫特報擴大　明晨最冷

久沒逛東區！韓貨女裝店「低消60元」全傻了

下波全台有雨！強烈冷氣團接力　最低溫時間曝

LV上衣被媽拿去拜拜　變「太子爺聯名款」！

芭樂只排第二！常見水果纖維含量排行曝

妻子年收350萬！全職主夫過超爽：每天自然醒

今晨9.2℃回冬！　下波強冷空氣「全台有雨」更凍感

台男赴日旅遊第二天　在東大寺遭撞死

台灣晚間9：48發生有感地震

企業最愛大學生調查「成大蟬聯第1」　北科大躍技專龍頭

民俗專家警告2種人不能「鑽轎腳」

女友求歡被拒「不知我餓多久？」他回這句全場噴笑

更多熱門

相關新聞

教授罵人不帶髒字！批前女友像「進香團大嬸」被起訴

教授罵人不帶髒字！批前女友像「進香團大嬸」被起訴

某私立大學男教授不滿在網路結交的女友，見面交往2個月後提議分手，竟接連寫了多篇電子郵件、訊息，批評女方照片修圖，實際上多了10公斤，一看到她喝咖啡牙齒浸到咖啡裡，就覺得受不了，整個晚上像是跟進香團大嬸在相處，女方請教授停止發信也沒用，台北地檢署26日依《跟蹤騷擾防制法》將教授提起公訴。

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

陳珮甄爆遭作家H封鎖

陳珮甄爆遭作家H封鎖

窮小子「娶到500萬老婆」！結婚7年超悲慘

窮小子「娶到500萬老婆」！結婚7年超悲慘

「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻

「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻

關鍵字：

正妹女友薪水奶小分手

讀者迴響

熱門新聞

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

台男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！刺青被認出

汪小菲未婚妻「5年前結過婚」奢華婚禮照曝光！

住墾丁嫌貴！爸曝大絕「4晚省8000元」全場轟炸

台通緝犯在泰遭槍殺　臉書狂曬愛車「重機界法拉利」

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

《驚奇隊長》卡蘿爸逝世享年49歲！

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

一票人咳嗽！醫揭「咳不好5原因」　不一定是感冒

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

Makiyo去賭場輸光3000萬！

即／19歲航空技校生陳屍高雄某商旅

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

新北超正女警爆紅！IG找到了

更多

最夯影音

更多
狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面