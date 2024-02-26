「超正女友3萬7」他狂嫌2缺點分手　全場怒噴：一堆人搶著要

▲友人狂讚女友超正，但原PO卻是各種嫌棄。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「如果是大家會分嗎？ 」一名男網友抱怨，女友身材好又長得漂亮，且人緣好又體貼，偏偏2個缺點讓原PO無法釋懷，「奶真的很小」及月賺3萬7000元很少，「我是希望另一半薪水有5萬，只是要求她達到平均薪資。」文章曝光後，引來全場網友怒噴「跟著你感覺倒八輩子的霉！」

一名男網友在Dcard以「覺得女友不太好」為標題發文，他開頭就抱怨162公分、44公斤的女友「奶真的很小」，儘管她腿長、身材比例好，也很會打扮化妝，帶出去都會被友人誇讚是正妹，仍讓原PO雞蛋裡挑骨頭，「缺點就是賺錢賺蠻少！」

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原PO自曝是工程師，薪水是女友的3倍左右，「女友才賺37K，是應屆畢業生，未來大概也只能領這樣...」由於希望女友能賺多一點，原PO要她去考證照，但女友總是撒嬌回應下班很累，「我是希望另一半薪水有5萬，只是要求她達到平均薪資。」

原PO還說，也曾勸女友換到高薪行業，但女友認為搬出去租屋有風險，再度讓原PO感到反感，「真的要走到未來很沒希望！」事實上，女友家境並不差，目前住在家裡，自認月存1至2萬不是問題，加上爸爸打算買車給她。

但原PO依舊不滿意，「好像不是自己理想伴侶，她很躺平不進取。」話鋒一轉，原PO提到女友的優點，像是個性貼心、喜歡照顧人、願意AA制、人緣好、會幫忙按摩等，「常常喜歡付出，但總覺得女友很好不是未來好對象...如果是大家會分嗎？」

底下網友怒噴，「除了不想繼續進修以外，其他都很優秀吧，你根本就是嫌她奶小在找理由分手，要分就快分不要耽誤人家」、「滿滿的嫌棄欸！不接受大可以分手，為啥一直想要改變別人，那是你想要的，不是女友想要的，建議放過對方」、「拜託趕快分手啊，超級不值得的，跟著你感覺倒八輩子的霉」、「她如果單身，一堆人搶著要，這麼優秀的女生跟你在一起真的超浪費」、「上來公審你女友有事嗎？」「你女友唯一的缺點就是看上你」。

不過也有網友質疑，「很難不覺得在反串」、「感覺是反串，可以秀出原文了」、「沒事不要發這種憤世嫉俗的幻想文，還什麼人生好隊友」。