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拒繳「蘋果稅」！Netflix停止支援蘋果系統付費

▲Netflix拒絕蘋果支付系統付費。（圖／thestreamable）

▲Netflix拒絕蘋果支付系統付費。（圖／thestreamable）

記者陳俐穎／綜合報導

許多人都會使用蘋果的內部系統來支付每月固定的帳單，其中串流媒體平台也是大宗，根據《富比士》報道，美國消費者現在平均擁有 4.5 個串流媒體訂閱，不過現在 Netflix 開始陸續禁止使用蘋果支付系統，拒絕繳交高額的蘋果稅。

Netflix 不允許新訂閱者透過 Apple 註冊，但現有客戶仍可以使用蘋果為帳戶付款，不過現在已經開始有部分地區的用戶收到通知，如果用戶想要繼續訂閱服務，需要找到新的付款方式。

其實 Netflix 一直不太願意提供競爭性串流媒體服務，例如，Netflix 並未在Prime Video Channels平台上提供服務，目前允許客戶註冊的合作夥伴是 Cox 和 DIRECTV 等有線、衛星公司，或 T-Mobile 和 Verizon 等電信公司。

根據外媒報導指出，部分分析師蕤，Netflix 禁止現有訂閱者透過蘋果為其帳戶付費的舉動被視為一個跡象，表明串流媒體公司感受到了蘋果的某種威脅，並且希望停止透過蘋果支付平台提供服務來幫助競爭對手。

這並不是蘋果和 Netflix 之間最近發生的唯一分歧，蘋果最近推出了新款 Vision Pro ，但 Netflix拒絕設計專門的 App，想要在 Vision Pro 上觀看 Netflix 的觀眾必須使用內建的瀏覽器。

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