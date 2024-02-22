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男友突分手！妹子「靠Netflix帳密」噴綠光　網逆風：恐怖情人

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO拿男友Netflix的帳密來登入IG，真相噴綠光。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「因為Netflix，我才免過被戴綠帽！」一名妹子透露，男友說想靜一靜，結果隔天收到分手簡訊，本以為是她惹怒對方，向男友道歉也挽回不了，於是想起Netflix的帳號密碼，接著登入男友的IG查看，結果真相悲哭，男友說想冷靜一下，竟是與前女友與女同學聊天，氣得原PO果斷分手。

一名女網友在Dcard表示，男友最近變得愛理不理，還透露心情不好，想要一個人安靜一下，莫名的冷暴力讓原PO感到不安，就怕是自己態度不佳，導致男友不爽，於是晚上傳訊息希望把誤會給解開。

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到了隔天早上，男友竟傳來分手簡訊，表示自己壓力大、「妳對我態度都那樣」、學校有一堆破事要忙，「我真的好累，真的受不了了抱歉，沒辦法繼續這段感情了」，要求結束1個月的短命戀情。

但不論原PO怎麼挽回與道歉，男友就是不回訊息，「我很想知道為什麼...他到底在幹嘛？於是我想到他之前有給我Netflix的帳密」，她靈機一動在IG輸入同組帳密後，果真成功登入，真相讓原PO慘被一道綠光擊中。

發現男友冷戰期間，熱情與女同學聊天，甚至與前女友也有互動，「塑膠我的時候都在跟她們聊天！」當下原PO氣到果斷分手，IG也隨即被強制登出，代表男友知道她有成功登入查看，同時反問男友「有什麼要跟我說的嗎？」男友只回「沒有」2個字後，便再也不讀不回。

文章曝光後，底下網友熱議，「看來『壓力大』很有可能都是警訊」、「才一個月就看清一個人，大叔浪費了快20年才看清一個人，好好選擇下一個會更好」、「我先去改密碼」、「下次交男友，小心這種中央空調男，對誰都不拒絕，爛死了」、「原來出軌男提分手都用同一個模板喔」。

也有人直言，「偷登別人帳號真的超級可怕，未經別人允許看別人隱私，可以告你知道嗎」、「你的行為是恐怖情人的一種唷」、「亂登別人帳號超可怕」、「擅自登別人的私人帳號觸法」。

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關鍵字：

Netflix男友分手帳號密碼

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