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大陸 大陸焦點 特派現場

韓國人1月赴陸旅遊「暴增908%」　湖南張家界成家庭首選

▲韓國人赴陸旅遊「暴增908%」。（圖／翻攝自央視財經）

▲1月韓國人赴陸旅遊「暴增908%」。（圖／翻攝自央視財經）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著全球旅遊復甦，到中國大陸旅遊的外國人也隨之成長。韓國最新相關數據顯示，今年1月前往中國遊玩的韓國旅客較去年同期「暴增908%」。韓國各家航空公司也相繼恢復先前中斷的航線。

據《央視財經》報導，韓國旅客赴陸遊玩需求近來出現明顯反彈，韓國最新數據顯示，上個月前往中國的韓國旅客超過14萬人次，較去年同期暴增908%。

▲韓國人赴陸旅遊「暴增908%」。（圖／翻攝自央視財經）

▲韓國各大航空正在恢復先前中斷的航線。（圖／翻攝自央視財經）

為滿足韓國旅客赴陸遊玩的需求，韓國各家航空公司正陸續恢復先前中斷的航線，包括仁川至鄭州、釜山至西安等。其中，大韓航空的仁川至張家界航線，是因疫情停航後，時隔四年復航。

韓國知名旅行社日前表示，今年以來，預訂張家界旅遊產品的60歲以下消費者，佔比為66%，陪父母同遊的40至50歲消費群體快速增長，張家界在韓國的旅遊標籤正在從「銀髮遊」轉為「家庭遊」。

▲張家界成韓國家庭首選。（圖／翻攝自央視財經）

▲張家界逐漸成為「韓國家庭」赴陸遊玩的首選。（圖／翻攝自央視財經）

報導指出，以往韓國旅客赴陸傾向選擇自然景點，今年以來，都市觀光與健康休閒的需求增多，選擇到上海、青島、煙台等地的韓國旅客增勢明顯。

除此之外，隨著近期海南入境免簽政策進一步放寬，海南旅遊套裝格外受韓國旅客關注。對韓國旅客來說，從韓國到中國海南僅需大概4個半小時的航程，海南正成為韓國旅客度假的新選擇。

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