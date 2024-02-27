南韓住院醫師集體罷工一周　護理師「穿起白袍」承擔醫師業務

▲南韓住院與實習醫師罷工，大邱某醫院急診室的護理實習生穿起白袍。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府本月祭出醫療改革政策，透過醫學院每年招生名額擴增2千名，解決醫療人力短缺、城鄉醫療資源分配不均等問題，強硬的態度引發住院醫師、實習醫師不滿，罷工行動持續至今已滿一周，如今部分護理師被迫彌補醫療人力空缺、從事住院醫師負責的工作，不僅工作量更繁重，也面臨觸法的風險。

根據《韓聯社》、《News1》，為了彌補助願與實習醫師罷工所造成的醫療人力短缺，部分護理師們只好承擔起平常住院醫師們負責的業務。為此，南韓保健福祉部今（27）日發佈「護理師業務關聯示範事業計畫案」，適度調整護理師的合法業務範圍，應對如今所面臨的醫療危機。

據悉，自從住院與實習醫師集體投入罷工行動後，首爾大學醫院、延世大學塞布蘭斯醫院、首爾峨山醫院等五大醫院紛紛取消30至40%的手術，等待進行手術的癌末患者生命受到威脅，急診室也塞得人滿為患，因此南韓政府從23日起將保健醫療災難警報層級調整至最高階的「嚴重」。

▲南韓住院醫師罷工，首爾某醫院的手術房中，包括護理師在內的醫療人員正在走動。（圖／CFP）

自從保健醫療災難警報層級被調整至「嚴重」以後，隨著保健福祉部27日公佈計畫案，護理師自此可獲授權從事部分醫師才能執行的業務；不過，受到大法院（最高法院）判例所規範的醫療行為除外，包括子宮頸細胞檢查、異丙酚麻醉、開立死亡證明、由護理師全面主導且無醫師指示的的醫療行為、護理師自行決定麻醉藥劑用量和脊椎麻醉。

報導指出，南韓的護理師與醫師之間在職責上相當分明，且明確受到法律規範，2020年就曾因為住院醫師發起罷工，部分護理師代為執行醫師業務，卻反而遭到不滿的住院醫師以無照醫療行為為由提告的案例。

對此，就有一名護理師在網路論壇上發表不滿，「既然是醫師發起的罷工，則其所造成的醫療人力空缺，應該是要由醫師們承擔啊？為何還要讓護理師們去爭吵該負責醫師的何種業務，甚至還下達公文使喚護理師去做醫師的事，難道這沒有違法醫療法嗎？」

面臨持續一周的住院醫師罷工，南韓總統尹錫悅的態度依舊相當堅決，認為醫學院招生名額擴招的政策已無法再延宕，且每年擴招2000個名額已是經萬般考量後的底線，期盼27年後的2051年南韓醫師人數能夠達到經濟合作暨發展組織（OECD）成員國的平均。