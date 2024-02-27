小一男童吃營養午餐被「鳥蛋」噎死　日官員：不再用鵪鶉蛋入菜

▲日本小學一年級男童吃營養午餐，意外被鳥蛋噎死。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本福岡縣一名小一男童26日在學校噎死，儘管緊急救援部門出動直升機將他送醫仍回天乏術。教育當局指出，當天學校的營養午餐菜色含有鳥蛋，直徑大約2公分，判斷可能是被鳥蛋堵住呼吸道所導致。地方學區官員已經發布聲明向死者家屬道歉，承諾將不再供應鳥蛋，努力避免類似事件發生。

根據日媒福岡放送報導，就讀於福岡縣三山市某小學一年級的7歲男童26日中午，大約12時30分過後，開始吃營養午餐後突然起身嘔吐。班級導師當下透過撐起孩子的腹部、拍打孩子的後背等方法試圖讓他吐出梗塞物，但男童已經身體無力，難以自行站立。

報導指出，大約12時40分左右學校撥打119通報，男童被用直升機送往福岡縣南部久留米市的市區醫院，隨後確認死亡。據推測是當天供餐「味噌關東煮」中的鵪鶉蛋導致了窒息死亡。鵪鶉蛋直徑大約2公分。

此前，2015年大阪市也有一名小一女童被有鵪鶉蛋的營養午餐噎到窒息死亡。日本小兒呼吸器學會呼吸道異物預防小組的兒科醫師今井丈英表示，鵪鶉蛋與小番茄等食物，有時候因為很滑，一下子就會被吸入，應該注意食物大小並仔細咀嚼。

三山市教育委員會表示，將深刻反省且高度重視此事故，決定暫時停止使用鵪鶉蛋，努力防止類似事件再次發生。教育長待鳥博人也坦言，發生了「不應該發生的」事故，同時向男童家屬致歉，未來也將對學童、家屬提供心理輔導支援。