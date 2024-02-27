李彥秀、王鴻薇也不禮讓黃珊珊召委　賴士葆：黨團無法一聲令下

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨日前舉行「立委研討共識營」，針對立院召委選舉，同意授權黨團三長去談禮讓1席召委給民眾黨團，並傳出那席就是要讓給財政委員會的民眾黨立委黃珊珊，許多藍委抗議電話因此接不完。賴士葆今（27）日上午受訪表示，禮讓沒辦法一聲令下，還是要溝通，若要讓財委會，在財委會的台北市三席藍委，他、王鴻薇、李彥秀都不會同意。

賴士葆今日上午在立法院受訪指出，黨團已經作出決議，自己雖沒出席但也尊重，不過，台北市藍委有三席在財委會，包含他自己、王鴻薇、李彥秀，若黨團決定召委讓給黃珊珊，這就會很為難，即便黨團決議要遵守，授權三長去談，但台北市立委當然要持反對意見，因為羅明才已積極爭取召委，自己也簽字要支持羅了。

賴士葆強調，「對我來講，票已經支持羅明才，沒支持別人餘地，不能一身兩賣、三賣！」

不過，今天也傳出可能禮讓交通委員會召委，也就是藍委陳雪生禮讓民眾黨立委林國成。賴士葆則說，陳雪生爭取要當召委，要看陳同不同意讓，國民黨主席朱立倫認為還是要尊重黨團成員，所以沒辦法一聲令下，還是要溝通。

賴士葆直言，「禮讓不是簽字就禮讓，沒這回事，這是立委一票票投出來，要大家坐下來談，黨團成員同意推舉誰，黨團成員都要同意。」

被問到是否國民黨團總召傅崐萁一廂情願要禮讓民眾黨？賴士葆說，這他沒辦法評論，議事規則很清楚，召委是委員大家互推，選票跟選立法院長一樣，財委會是15個委員投票，還是回到立委本身意願比較重要，一般來說黨團幹部會召集大家決定，若三黨都同意簽字，則可以用推舉時就不用投票。