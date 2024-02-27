藍營禮讓召委表決數「10票對5票」？　洪孟楷澄清：絕對沒有！

▲黃暐瀚專訪洪孟楷。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）



記者詹宜庭／台北報導

立法院29日將進行委員會召委選舉，國民黨日前在「立委研討共識營」中決議禮讓民眾黨1席召委。對於表決票數，有消息傳出當天實際上只有10票對5票決定禮讓，國民黨團書記長洪孟楷今日接受專訪時回應，絕對沒有，當天有過半立委表達意見，大家都很踴躍發言，不清楚為何會有10票對5票的說法，但這顯然是不正確的，黨團大會是共識決，最後同意授權讓黨團三長去跟民眾黨溝通的，同意比不同意多。

洪孟楷今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，黨團所有決策都不是任何一個人說的算，而是由黨團大會作出共識決，決議之後再去做遵守；而黨團三長基本上也只是服務與代表性質，對外不可以獨斷獨行。洪孟楷指出，召委是29日上午會確定，以國民黨54席來算，平均分配8個委員會，若國民黨人全投自己的話，基本上都可以穩拿1席召委。

洪孟楷說明，藍白在召委上合作的概念是說，若有其中一個委員會召委是禮讓民眾黨的委員，那也許可以爭取民眾黨委員未來在提案上的支持空間，有點類似盟友的概念。國民黨現在確實是國會多數，但同時也是非常脆弱的多數，因為目前雖然是54席，但扣除立法院長、副院長，還是脆弱多數。

洪孟楷提及，他個人到現在，確實還是認為「當仁不讓」，但上週藍白三長對三長的餐敘當中，有談到雙方維持各自的主體性，但可以在很多議題上合作，或是一起努力往進步的方向前進，在委員會或院會中充分溝通，這是一個很好的方向；不過他也強調，當天餐敘中沒有談到召委合作，只有表達各自主體性，不會以後全部意見都一致，還是有各自的主張與空間。

然而，主持人黃暐瀚質疑，有傳聞指當天實際上只有10票對5票決定禮讓，這是真的嗎？洪孟楷說，絕對沒有，當天有過半立委表達意見，大家都很踴躍發言，不清楚為何會有10票對5票的說法，但這顯然是不正確的，黨團大會是共識決，最後同意授權讓黨團三長去跟民眾黨溝通的，同意比不同意多。

至於外傳國民黨恐禮讓立委黃國昌、黃珊珊、林國成其中一位擔任召委，洪孟楷分析，外界會點名他們，主要是因為他們三位都當過民意代表，所以他們相對來講比較了解議事規則。但剩下五位委員也都非常優秀，雖然他們對議事規則熟稔度沒有其他三位好，討論度沒有那麼高，但不代表國民黨已經決定哪個委員會非禮讓不可。

另對黃珊珊昨天上午受訪時說沒有接到國民黨禮讓召委消息，洪孟楷回應，上週餐敘到現在，他們都有非常好的溝通，私下電話也有聯繫，甚至對於重大議案討論也都充分了解雙方立場。召委這件事，他比較抱歉，因為他確實是到昨天中午左右時間才跟黃珊珊聯繫上，所以黃昨天上午說得沒錯，當時他還與黃珊珊聯絡到。