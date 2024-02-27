嘉大承接東區社區公共托育家園　具體實踐大學社會責任

▲▼ 嘉義大學自113年1月起承接嘉義市東區社區公共托育家園 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學自113年1月起承接嘉義市東區社區公共托育家園，照顧12名2個月至2歲的嬰幼兒，這12位不到2歲的幼童都是嘉大「最年輕的新生」。公共家園提供優化的照顧比，讓就托的幼童可以得到最好的照顧，達到政府好、家長好、幼兒好、托育人員好、嘉大好的「五」好。

嘉義市政府社會處表示，政府為了因應少子女化，積極推動公共化托育服務業務，嘉義市設有四處公共托育服務據點，包含東區及西區之社區公共托育家園與公共托嬰中心，以滿足雙薪家長照顧子女的需求。113年起，政府為了落實「0-6歲國家一起養」的政策目標，托育補助再調高，公共托育的補助從每月5,500元提升至7,000元，大幅減輕家長育兒照顧的負擔。

嘉大林翰謙校長指出，嘉大設有幼兒教育學系，經營的團隊不僅可以結合幼兒教保專業，林森校區綠地開闊，更可以讓幼兒安全自在的使用戶外活動空間，托育家園也可以提供幼教系學生實習和觀察的場域。嘉大承接托嬰服務也創下國立綜合大學首例，也是大學社會責任的具體實踐。

嘉大幼教系宣崇慧主任提到，家園的托育人員必須具備高級中等以上學校幼兒教育、幼兒保育、家政、護理相關科系畢業學歷，或者取得保母人員(或托育人員)技術士證。幼教系的學生取得幼兒發展與輔導、幼兒課程與教學、親職教育等相關專業訓練，幼教系的學生畢業之後除了任職幼兒園的教保人員和幼教師，也可以擔任托嬰中心的托育人員，如果取得碩士學位，並具備兩年的實務經驗，可以擔任主管。公共托育家園的月薪3萬5,485元，鼓勵優秀的幼教系學生投入0~2歲嬰幼兒的教保工作。

東區托育家園位於嘉大林森校區內，目前收托滿額狀態，年紀最小的是五個月大的嬰兒，最大的已經兩歲多。嘉大表示，招生簡章會在四月底左右公告在嘉義大學網頁，有托育需求的家長，可以留意招生訊息。