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兒子考上嘉大鹹酥雞買一送一　炸雞店家長校園現炸350份免費送

▲▼ 嘉大開學鹹酥雞免費送，希望讓學生安心在嘉大學習 。（圖／嘉義大學提供）

▲來自桃園炸雞店負責人，以學生家長身分親手現炸鹹酥雞給嘉大三校區學生品嚐 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉大今（18日）於蘭潭校區學生活動中心舉辦「歡迎嘉入我們 來嘉大您安心」活動，針對與學生學習與生活相關之「跨域學習課程（學程）」、「安心就學獎助學金申請」及教育部「高教深耕計畫」等重點事項，向學生進行宣導及解說並邀請近日張貼「兒子考上國立嘉義大學，鹽酥雞整年買一送一」紅布條而網路爆紅的桃園炸雞店負責人，以學生家長身分親手製作鹹酥雞，由學校免費分送給學生。

嘉大表示，預計發出350份，蘭潭校區(150份)、民雄校區(100份)及新民校區(100份)等三校區，學生憑學生證或登入校務行政系統畫面，即可免費兌換1份鹹酥雞，活動由嘉大員生消費合作社及嘉大師長贊助活動經費舉辦！

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桃園炸雞店負責人張小姐表示，對孩子的教育一向都是尊重孩子的選擇，希望孩子是以自己的興趣來選擇就讀的學系，很開心他能考取嘉大，迎向人生另一個重要旅程。蘭潭校區現場排隊的大三學生也提到，這個送鹹酥雞的活動很酷，今天在嘉大就能吃到遠從桃園南下新鮮現炸的鹹酥雞，自己也是桃園人，有機會一定會到桃園本店購買。

▲▼ 嘉大開學鹹酥雞免費送，希望讓學生安心在嘉大學習 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大舉辦「歡迎嘉入我們 來嘉大您安心」活動，免費請學生吃鹹酥雞 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大表示，跨域學習是潮流所趨，學校積極推動「嘉義巡禮」通識課程，以12條路線、15門微學分課程，帶領學生走出教室深入嘉義縣市山海社區，實際體驗多元在地文化、環境永續與跨領域知識，增進學生對嘉義縣市人文、史地及生態的認識，培養學生自主學習、發掘與解決問題能力，以及對社會與在地的關懷，促進地方創生發展。

嘉大執行教育部高教深耕計畫，設立「安心就學獎助學金」，積極向熱心的校友及企業募款，每年籌措1千萬元經費，鼓勵學生以「學習」取代工讀，提升專業能力與未來就業競爭力，實施成效相當良好。學校近期更投入近6億元新建及改善學生宿舍，提供優質住宿設施，將公共空間營造為學生翻轉學習、團隊互動之場域。

▲▼ 嘉大開學鹹酥雞免費送，希望讓學生安心在嘉大學習 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大蘭潭校區配合活動展示高教深耕計畫成果讓學生了解學校的用心。 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大執行教育部高教深耕計畫第二期，推動「教學創新精進」、「善盡社會責任」、「產學連結」、「提升高教公共性」、「國際化」與「資訊安全」等項目，以農業與教育為根基，以科技及管理引領進步，以人文及生醫美化生命，建構糧食安全、加值人文教育、促進生物健康及經濟發展，並透過推動綠色大學，為在地永續城市植基，進而作為國家守護糧食系統及健康生活的後盾，落實人類健康福址的永續發展，歡迎嘉大學生踴躍加入，從活動參與中擷取養分，為自己的人生創新加值。

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