嘉義大學「學生代表竟挪公款48萬」　學生會怒了：堅持提告

▲國立嘉義大學。（圖／翻攝自Google Maps）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義大學學生會擔任政務副會長的陳同學被爆出，利用職務之便挪用公款，金額高達48萬9647元。學生會也強調，將就其法律責任，堅定提告立場，嚴懲不貸，也提醒所有教職生，學生該為自己的行為負責，並非僅僅是還錢可以平事。

嘉義大學第9屆學生會昨發出聲明，本會前政務副會長陳OO利用其擔任演唱會總召及其他業務之便，挪用公款新台幣48萬9647元整，此款項經由學生會正常提領程序領出，款項應存入學生會活動專戶，於結算時發現款項有嚴重出入，經查證後確認由陳前副會長私自挪用。

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學生議會於16日做出決議，確認解職陳OO政務副會長、學生代表及台學聯校代表身分；隔日，學生會召開還款協調會，會中有學生會及學生議會代表、陳前副會長及其家長、學務處相關單位主管出席，針對還款及後續處置方式進行協調，其協調結果經議會決議不採認。

▲學生會及學生議會聯合聲明。（圖／翻攝自臉書／國立嘉義大學學生會）

聲明中也提到，確認虧空款項已於18日全數追回，「學生會為受大學法授權而存在之自治組織，基於學生自治之精神，由全體學生票選而出，也因此向全體學生負責，發生違法情事，學生會與學生議會將就其法律責任，堅定提告立場，嚴懲不貸，也提醒所有教職生，學生該為自己的行為負責，並非僅僅是還錢可以平事。」

對此，網友們紛紛留言表示，「內部控制制度要建立啊」、「真是太過份了」、「怎麼印象中以前也有過」、「雖然不是很好的事，但願意如此積極處理事情，真的很棒」、「優秀的年輕人，建議退學」。